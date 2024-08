Essen: Beliebtes Café wieder zurück – Gäste sind aus DIESEM Grund fassungslos

Na, das möge jemand mal verstehen! In den letzten Jahren mussten immer wieder wegen diverser Krisen Restaurants und Cafés schließen. Umso schöner, dass jetzt ein ehemaliges Café wieder die Pforten öffnet: Das „Mondrian“ kehrt zurück – und zwar in einem neuen Gewand! Der frischgebackene Inhaber Franco Giannetti kündigte das gegenüber der WAZ an. Er will im August an der Rüttenscheider Straße 113 ein neues Lokal namens „Ceraunavolta“ eröffnen.

Dabei sollte die Neueröffnung schon längst vonstattengegangen sein. Kurios: Gianetti hatte zuletzt Probleme mit Handwerkern, sodass noch nötige Schreiner-Arbeiten nicht erledigt werden konnten. Davor fehlte eine Baugenehmigung, die Ende 2023 endlich erteilt wurde. Und in der Zwischenzeit war auch die Erlaubnis zum Betrieb einer Gaststätte an dem Standort in Essen erloschen, musste neu beantragt werden, berichtet die WAZ weiter.

Essen: Beliebtes Café wieder zurück – Gäste sind fassungslos

Immerhin ist für Passanten schon die Terrasse des neuen Lokals sichtbar. Es gibt einen Bereich mit Bänken, der schon jetzt munter genutzt wird. Bisher natürlich nur mit eigenen Getränken. Giannetti: „Drinnen und draußen gibt es insgesamt 100 Plätze.“ Ebenfalls cool: Das Café soll an sieben Tagen in der Woche geöffnet sein und ein Ganztageskonzept mit italienischen Speisen haben – also mit Frühstück, spätem Mittagessen und einer Abendkarte. Zu späterer Stunde soll sich das Lokal dann in eine Bar mit Cocktails verwandeln.

Das „Café Mondrian“ ist eine Institution. Es eröffnete schon 1988 in Rüttenscheid. Dort fanden unzählige Partys statt. Zum Jahreswechsel 2021/2022 gab der ehemalige Betreiber Dirk Volkmer das Lokal auf. Er konnte seine Miete damals nicht fristgerecht bezahlen, weil die Corona-Hilfen des Bundes nicht rechtzeitig eintrafen. Damit war er nicht der Einzige: Viele andere Gastronomen hatten damals über Verzögerungen bei der Auszahlung der staatlichen Corona-Hilfe geklagt.

Warum der neue Betreiber Franco Giannetti nicht zögerte, als er die Möglichkeit bekam, das Lokal wiederzueröffnen und welche Arbeiten jetzt noch getan werden müssen, kannst du bei der WAZ nachlesen.