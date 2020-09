Essen: Neues Parkhaus in der City geplant – doch Autos dürfen dort nicht rein

Essen. Die Stadt Essen plant ein neues Parkhaus in der City – doch Autofahrer dürften schwer enttäuscht von den Plänen sein.

Denn ausgerechnet Autos dürfen in dem Neubau in Essen nicht parken.

Essen: Stadt plant Parkhaus für dieses Fortbewegungsmittel

Des einen Freud' ist des anderen Leid: Die Stadt Essen hat den Bau eines neuen Parkhauses im Untergeschoss der Theaterpassage beschlossen.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

viertgrößte Stadt in NRW

582.760 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

hat neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Der Haken: Das Parkhaus gilt ausschließlich für Fahrräder und E-Bikes, Autos dürfen dort nicht parken. Das berichtet „Radio Essen“.

Essen: DAS wird sich alles in Theaterpassage ändern

Laut CDU-Politikern im Stadtrat fehlen gerade für die immer beliebteren E-Bikes sichere Abstellplätze in der Innenstadt. Für die SPD ist der Plan eine Aufwertung der Essener City.

Neben dem neuen Parkhaus wird es zu weiteren Änderungen in der Theaterpassage kommen. So will die Stadt Essen ihren Anteil am Gebäude verkaufen – deshalb muss das Casa-Theater dort bis Ende 2023 ausziehen.

Stattdessen bekommt das Theater dann einige Räume im Grillo-Theater gegenüber, so „Radio Essen“.