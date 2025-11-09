Shopping-Center in Essen – Kunden dürfen sich über Neueröffnung freuen

Mit der Eröffnung des „Open Space“ im Allee-Center Altenessen wird ein Ort für Austausch, Kreativität und gesellschaftliches Engagement ins Leben gerufen.

Ab dem 10. November steht die Plattform kostenfrei gemeinnützigen Organisationen, Vereinen und kreativen Projekten zur Verfügung – mitten im Herzen des Essener Nordens.

Essen bekommt Plattform für Jugend und Kreativität

Mit dem „Open Space“ im Obergeschoss des Allee-Centers Altenessen hat ein Ort für gesellschaftliches Engagement und Kreativität eröffnet. Ab dem 10. November bietet die kostenfreie Fläche Platz für gemeinnützige Organisationen, Vereine, soziale Einrichtungen und kreative Projekte. „Unser Center ist Treffpunkt, Marktplatz, Mittelpunkt“, betont Center Managerin Susanne Löbbert.

++ Auch spannend: Essen-OB Kufen läuft wegen Bürgergeld-Reform Sturm gegen Merz und Co. – das sind seine Vorschläge ++

Der erste Nutzer des neuen „Open Space“ ist der Arbeitskreis Jugend Essen (AKJ). Vom 10. bis zum 15. November verwandeln die Essener Jugendverbände die 115 m² große Fläche in ein „Pop-Up Jugendhaus“. Kinder und Jugendliche sind eingeladen, an Workshops, Bastelaktionen, einem Escaperoom und weiteren Freizeitangeboten teilzunehmen.

Essen: Raum für sozialen Austausch entsteht

Die Idee hinter dem „Open Space“ ist es, kommerzielle Infrastruktur für das Gemeinwohl zu öffnen und Menschen zu verbinden. Neben Begegnungen und Veranstaltungen bietet der Raum auch Platz für kreative Projekte, Start-ups und interkulturellen Austausch. Mit flexibler Ausstattung eröffnet das Allee-Center Altenessen vielfältige Möglichkeiten zur gesellschaftlichen und kulturellen Teilhabe.

„Allein kannze wat, zusammen könn wa alles“, erklärt Managerin Löbbert. Über zehn Anfragen liegen bereits vor, sodass die Fläche in Essen direkt intensiv genutzt wird. Der innovative Treffpunkt soll nicht nur den Stadtteil bereichern, sondern auch lokale Initiativen und die Essener Gemeinschaft stärken – eine Plattform für alle aus Essen und darüber hinaus!

Mehr News aus Essen:

Mit seinem neuen „Open Space“ setzt das Allee-Center Essen ein Zeichen für das Miteinander im Essener Norden. Von Ausstellungen über Workshops bis zu Kinderaktionen finden alle Menschen hier einen Ort, an dem Kreativität und Begegnung im Fokus stehen. So bringt das Center nicht nur Einkäufer zusammen, sondern stärkt aktiv die Verbundenheit.