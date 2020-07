Essen: Neue Eisdiele auf der Rü! Betreiber verrät: SO sollen die Essener überzeugt werden

Essen. Es ist Samstagabend, leichte Wolken hängen über Essen. Die Außenbereiche der Lokale an der Rüttenscheider Straße, der Ausgehmeile schlechthin in Essen, sind trotz des für Mitte Juli mäßigen Wetters gut gefüllt.

Nach der Corona-Zwangspause sind viele froh, endlich wieder ihre Gäste bedienen zu dürfen. Der Re-Start auf der Rü ist dabei gleichbedeutend mit der Neu-Eröffnung einer Eisdiele in Rüttenscheid. Gegenüber der berühmten Kneipe „Ampütte“, wo zuvor die „Suppenfabrik“ heimisch war, hat seit einigen Tagen das Eiscafé „Hitzefrei“ geöffnet. Gesellschafter Shahab Nouri (35) verrät gegenüber DER WESTEN, was das Hitzefrei-Eis so besonders macht.

Essen: Neues Eiscafe auf der Rü

Gemeinsam mit Philip Stasinski und Benedikt Weinrich hat Nouri 2017 Hitzefrei in Dortmund gegründet. In Essen haben sie vor einigen Tagen die vierte Filiale eröffnet. Die Entscheidung für Essen sei dabei ganz bewusst gefallen, so Nouri. „Wir freuen uns riesig auf Essen. Wir waren schon mehrmals in der Stadt und wollten hier gerne hin“, sagt der 35-Jährige.

Das ist die Rüttenscheider Straße (Rü)

DIE Ausgeh-Meile in Essen schlechthin

hier finden sich unzählige Restaurants, Imbisse, Kneipen, Bars und Clubs

im Frühling verwandeln die blühenden 80 japanischen Kirschen die RÜ in ein spektakuläres Farberlebnis

geht einmal quer durch den Stadtteil Essen-Rüttenscheid

Hinter der Theke finden sich insgesamt 16 verschiedene Sorten zur Auswahl, eine Kugel kostet 1,30 Euro. Ein Preis, der auch dem anderer Eisdielen ähnlich ist. „Wir haben insgesamt über 180 Sorten, die nach Tag und Saison wechseln. Im Winter geht es dann zum Beispiel auch Richtung Apfelstrudel oder Marzipan Mohn“, so Nouri. Auch Bier-, Gin-Tonic oder Caipirinha-Eis hätten sie bereits probiert. „Da gibt es kaum Grenzen – bis vielleicht auf Currywurst“, lacht der Gesellschafter.

Hitzefrei-Betreiber Shahab Nouri bei der Bedienung eines Kunden. Foto: DER WESTEN

Die Sorten im Laden sind nach vier verschiedenen Kategorien unterteilt: Klassische Eisgenießer, Schokoliebhaber, Frucht-Verehrer und Eis-Freaks. Je nach Typ würde er Kunden dann bestimmte Sorten empfehlen. Er selbst sei ein Frucht-Verehrer, „Himbeer-Minze, Birne und Waldmeister finde ich besonders gut.“

SO sollen die Kunden überzeugt werden

Neugierigen Kunden empfiehlt er zudem das Spaghetti-Eis: „Das ist wirklich ein Traum, vor allem mit der selbstgemachten Erdbeer-Soße.“ Die Erdbeeren dafür kommen übrigens von regionalen Bauern. Das ist das Erfolgsrezept der Eismanufaktur.

Nouri erklärt: „Wir wollen eine Balance aus regionalen und weltweiten Produkten. Wir machen alles selber, arbeiten nur mit natürlichen Zutaten: Ohne Farbstoffe, ohne Konservierungsstoffe, ohne Emulgatoren.“

Neben der Zusammenarbeit mit regionalen Bauern, die Milch und Obst liefern, verwende man zum Beispiel die mexikanische Vanille. Diese habe dadurch, dass sie als einzige Vanille auf der Welt noch von Bienen bestäubt wird, einen höheren Vanillin-Anteil und mehr Geschmack. Ob man das rausschmecken kann? Offenbar schon – denn bei einer Blindverkostung von Vanille-Eis in Dortmund wurde die Hitzefrei-Sorte Testsieger. Und auch die beiden Kugeln Himbeer-Minze und Pistazie, die wir in unserem Becher haben, überzeugen.

Ungewohnter Blick auf die Eistheke

Ungewohnt ist für Kunden hingegen sicher der Blick auf die Eistheke – denn bis auf eine silberne Oberfläche gibt es dort wenig zu sehen. „Unsere Truhen sind zu. Das ist zum einen für die Eisqualität sehr gut und natürlich auch energieeffizient“, erklärt Nouri den ungewöhnlichen Anblick.

Wenn du jetzt neugierig geworden bist und dir selbst ein Bild machen willst: Hitzefrei findest du an der Rüttenscheider Straße 38, gleich am Anfang der Rü wenn du aus der Innenstadt kommst. (dav)