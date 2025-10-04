„Totalschaden“ – Netto-Markt in Essen durch Feuer zerstört

Was mit einer starken Rauchentwicklung begann, endete mit einem verheerenden Feuer und einem Totalschaden. Die Feuerwehr Essen wurde am späten Freitagabend (3. Oktober) zu einem Netto-Markt gerufen. Der Beginn eines stundenlangen Großeinsatzes.

Die Feuerwehr rückte gegen 22.30 Uhr zur Schloßstraße nach Essen-Bedingrade aus. Als die ersten Kräfte eintrafen, erkannten sie eine massive Rauchentwicklung aus dem dortigen Netto-Markt. Aufgrund der Größe des Objektes und weil ein Gastronomie-Betrieb direkt angrenzte, forderte die Einsatzleitung sofort Verstärkung nach.

Feuer zerstört Netto-Markt in Essen

Gleich mehrere Löschtrupps drangen, ausgerüstet mit Atemschutzgeräten und Schläuchen, in das Gebäude ein. Zeitgleich erkundete ein weiterer Trupp den angrenzenden Gastronomie-Betrieb. Glücklicherweise befanden sich bis auf den Eigentümer der Gaststätte keine Menschen mehr in den Objekten. Neben dem Brand in der Netto-Filiale war auch die angrenzende Kegelbahn des Gastronomie-Betriebes bereits stark verraucht. Zusätzlich zu den Löscharbeiten in der Netto-Filiale wurde daher eine sogenannte Riegelstellung zu dem Gastronomie-Betrieb aufgebaut. Das heißt, dass Einsatzkräfte mit einem Wasserschleier versuchten, ein Überspringen der Flammen zu verhindern.

+++ Frau in Essen von Lkw überrollt – nun ist sie verstorben +++

Innerhalb der Netto-Filiale brannten mehrere Kühltruhen. Der Brand drohte, sich auf die gesamte Verkaufsfläche auszubreiten. Durch ihr schnelles Eingreifen konnte die Feuerwehr Essen dies verhindern. Nicht verhindert werden konnte, dass durch die enorme Hitze in dem Objekt, verbunden mit dem giftigen Brandrauch, ein „Totalschaden an dem Gebäude“ entstand, wie die Feuerwehr Essen berichtet. Dort wird für lange Zeit niemand mehr einkaufen können. Der Gastronomie-Betrieb hingegen blieb – von der Verrauchung abgesehen – von dem Brand verschont.

Verheerender Brand in einer Filiale von Netto an der Schloßstraße in Essen-Bedingrade! Trotz eines Großeinsatzes der Feuerwehr wurde der Discounter zerstört. Foto: Feuerwehr Essen

Feuerwehr rettet benachbarten Gastronomie-Betrieb

Nach rund einer Stunde war der Brand unter Kontrolle. Die Lüftungsmaßnahmen innerhalb der Gebäude gestalteten sich sehr schwierig. Insgesamt kamen fünf Hochleistungsventilatoren zum Einsatz. Dabei wurden neben den Kräften der Berufsfeuerwehr Essen auch mehrere Trupps der Freiwilligen Feuerwehr eingesetzt. Nach rund drei Stunden waren die Lösch- und Lüftungsmaßnahmen beendet.

Mehr News:

An dem Netto-Markt im Einsatz befanden sich der Einsatzführungsdienst, zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Essen, die Freiwillige Feuerwehr Essen Borbeck, Logistikfahrzeuge sowie der Rettungsdienst der Stadt Essen.