Essen: Sternekoch Nelson Müller kehrt Stadt den Rücken – und nimmt Restaurant mit!

Der aus TV und Fernsehen bekannte Star-Koch Nelson Müller wird sein Restaurant in Essen schließen – und der Ruhrgebietsstadt sagt er auch ade. Die „Schote“ in Rüttenscheid ist damit schon bald Geschichte, ebenso wie Müllers Kochschule.

Allerdings will er in NRW einen Neuanfang wagen. Welche Pläne der TV bekannte Koch hat und wann die Schote in Essen schließt, darüber berichtet die WAZ.

Essen verliert Nelson Müller und Sterne-Restaurant

Am Sonntag (17. November) gab Müllers Beraterin die Nachricht bekannt. Die „Schote“ in Rüttenscheid wird geschlossen. Der Sternekoch will stattdessen nach Bergisch Gladbach abwandern und dort Hotelier werden. Somit verliert Essen eines seiner Restaurants mit Michelin-Stern.

Und wie geht es für die TV-Bekanntheit weiter? Schon im Frühjahr 2025 will Müller im Bergischen Land das Landhotel Diepeschrather Mühle eröffnen und dort auch seine kulinarischen Künste erneut zum Besten geben. Mit ihm zieht auch die Kochschule dorthin. „Die gesamte Firma wird im Zuge der Hotel-Eröffnung den Standort Essen verlassen“, zitiert die WAZ seine Kommunikationsberaterin.

Essen: Eines bleibt der Stadt erhalten

Weiter verriet sie, dass Müller auch überlege, ein weiteres Hotel in Thüringen zu übernehmen. In Essen sei er leider nicht fündig geworden, bleibe der Stadt aber weiterhin „verbunden“. Dennoch muss die „Schote“ zum Ende des Jahres schließen. Der letzte Öffnungstag wird an Silvester sein.

Doch ganz wird Müller der Stadt wohl doch nicht den Rücken kehren. Eine beliebte Gastronomie verbleibt in Essen-Rüttenscheid.