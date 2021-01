Die Silvester-Randalen in Essen-Altenessen haben ihre Spuren hinterlassen – vor allem bei den Bewohnern des Stadtteils.

Essen: Nach Silvester-Randale in Altenessen – Moschee-Chef wütend: „Bekloppt im Kopf“

Ein verstörendes Internetvideo zeigte das Ausmaß der Ausschreitungen: Brennende Mülleimer, zertrümmerte Haltestellen – pure Zerstörungswut. Alaa El-Sayed, der Chef einer der größten Moscheen in Essen, verurteilt die Taten im Gespräch mit der „WAZ“ aufs Schärfste.

Wie das Blatt berichtet, verdächtigen die Ermittler einige libanesische, kurdische und arabische Jugendliche aus Altenessen, hinter den Randalen zu stecken. Aber was sind ihre Motive? „Die Leute haben Langeweile und sind bekloppt im Kopf“, so El-Sayed, der Vorsitzende der Salahu d-Dîn-Moschee in Altenessen. Er geht davon aus, dass die Tatverdächtigen nicht zu den Stammbesuchern seiner Moschee gehören.

Moschee-Chef Alaa El-Sayed kritisiert die Randalen deutlich. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Die Zerstörungen seien ihmzufolge das Werk einer einzelnen Clique, die Unruhe stiften und möglicherweise ähnliche Straftaten nachahmen wollen. „Das ist einfach nur ekelhaft“, sagt El-Sayed der „WAZ“.

Wie die Moscheen versuchen, die Spannungen zwischen beispielsweise Syrern, Arabern und Libanesen zu lösen, und wie die Altenessener die Situation in ihrem Stadtteil einschätzen, erfährst du bei der „WAZ“ <<<.