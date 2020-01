Essen: Nach Bon-Pflicht – Bäckereien rasten aus „Habe mich fürchterlich aufgeregt“

Essen. Seit dem 1. Januar 2020 herrscht die Bon-Pflicht in Deutschland – auch in Essen. Kaufst du ein Kaugummi für zehn Cent am Kiosk, muss der Händler dir einen Kassenbon aushändigen, ob du willst oder nicht.

Auch die Bäckereien waren im Vorfeld wenig begeistert von dieser neuen Regel. Schon nach wenigen Minuten an der Bäckerei-Theke wird deutlich: Nur die wenigsten schenken dem kleinen Zettel überhaupt ihre Aufmerksamkeit, noch weniger stecken ihn ein.

Zwei Bäcker in Essen stellen sich jetzt gegen den Bon-Wahn.

Essen: Bäckerei Förster sammelte Unmengen an Kassenbons und verzichtet jetzt ganz darauf

Die neue Bon-Pflicht hat Jutta Förster vom Familienbetrieb Förster Backkultur viele Nerven gekostet. „Ich habe mich fürchterlich darüber aufgeregt“, gibt sie zu.

Auch in Essen ist er Pflicht: Der Kassenbon nach dem Kauf beim Bäcker. Foto: Vanessa Hellwig

An den ersten Tagen druckten ihre Mitarbeiter unermüdlich Kassenbons aus, doch nur etwa drei Prozent der Kunden hätten ihn mitgenommen. Kurzerhand entschloss der Familienbetrieb, ab dem 7. Januar keine Bons mehr auszustellen.

Denn laut ihrem Steuerberater sei das gar nicht notwendig – „wegen Unwirtschaftlichkeit“, zitiert ihn Förster.

Gruß an das Finanzamt

Pflicht der Betriebe sei es jedoch, nachzufragen, ob ein Kassenzettel gewünscht sei. Laute die Antwort „nein“, müsse der Bon nicht gedruckt und herausgegeben werden.

Die Bons, die sie bis einschließlich 7. Januar bereits hat gedruckt habe, bewahrt Förster in Papierkisten auf. Vielleicht wolle sie die als Gruß an das Finanzamt schicken. „Ich muss was dagegen machen, sonst werde ich krank“, sagt Förster.

Traditionsbäckerei Holtkamp ohne Papierbons

Auch die Essener Traditionsbäckerei Holtkamp stellt Papierkassenbons seit dem 6. Januar nur noch auf Anfrage aus. An dem Tag stellte Stefan Holtkamp seine Filialen auf ein neues Kassensystem um.

Die neuen Geräte verfügen über ein Display, das den Kunden einen QR-Code anzeigt. Mit dem Smartphone könne der gescannt und dann der Kassenbon heruntergeladen werden – ganz ohne Papier. Diese digitale Variante sei völlig ausreichend, meint Holtkamp.

Stefan Holtkamp hat dem Bon-Wahn ein Ende gesetzt. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Digitaler Kassenbon wird selten nachgefragt

Nutzen würden das allerdings die wenigsten – die Funktion habe er eher pro forma eingeführt. „Diejenigen, die die neue Variante ausprobieren, haben das bisher nur aus Neugierde gemacht“, erklärt er.

Mit dem neuen System gehört er nach eigenen Angaben übrigens zu den Vorreitern in Deutschland. „Nur drei bis vier Bäckereien in Deutschland nutzen das System bisher", sagt der Bäckermeister.

Er selbst habe zwar neue Kassen anschaffen müssen, sei mit dem neuen System aber zufrieden: „Es hat auf der ganzen Linie Vorteile“, so Holtkamp.

Kassenbon-Pflicht soll Steuerbetrug verhindern

Die Kassenbon-Pflicht ist Teil der Kassensicherungsverordnung. Sie soll Steuerbetrug an der Ladenkasse verhindern. Durch eine technische Sicherheitseinrichtung sollen die Kassen fälschungssicher werden. (vh)