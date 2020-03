Essen: Mutter nimmt sexuelle Handlungen an Tochter (3) vor – DAS ist der abscheuliche Grund

Ramona K. (32) musste sich vor dem Landgericht in Essen am Montagmorgen wegen schwerem sexuellen Missbrauch verantworten.

Essen. Bei der Verlesung der Anklageschrift wendet sich Ramona K. (32) vom Publikum ab, blickt auf den Tisch vor sich. Mit ihrer Hand versucht sie, ihr Gesicht zu verdecken. Sie soll ihrem damaligen Partner zwischen Januar und Juni 2017 mehrere Bilder geschickt haben, auf denen sie sexuelle Handlungen mit ihrer gerade einmal drei Jahre alten Tochter vornimmt.

„Ich bekenne mich schuldig“, erklärte Ramona K. gleich zu Beginn der Verhandlung vor dem Landgericht Essen im Saal N301. Der Grund für die Erstellung und das Absenden der Bilder ist dabei einfach unglaublich.

Essen: Mutter schickt Porno-Bilder an Ex-Partner

Immer wieder zupft Ramona K. auf der Anklagebank in Essen an dem Taschentuch in ihren Händen. Nervös reibt sie sie aneinander. Doch ihre Stimme ist fest, bricht nicht, kein Zittern. Ihre ersten Worte: „Ich bekenne mich schuldig und bereue die ganze Tat.“

„Die ganze Tat“ – dabei soll es sich um mindestens fünf Bilder handeln, die sie per Whatsapp an ihren damaligen Partner geschickt hatte. Vor dem Landgericht werden diese detailliert beschrieben. Vom Zungenkuss mit der Dreijährigen über gemeinsame Nacktbilder bis zu konkreten sexuellen Handlungen, die wir hier gar nicht ausführen wollen.

Über eine Online-Datingplattform hatte sie ihren damaligen Partner kennengelernt. Schnell begannen sie, über Whatsapp zu schreiben, dann kommt es zum ersten persönlichen Treffen und zum Sex. Weitere Treffen mit Geschlechtsverkehr in der Wohnung von Ramona K. in Bottrop folgen. Doch ihr Freund zeigte nicht nur an der 32-Jährigen sexuelles Interesse– sondern auch an ihrer damals dreijährigen Tochter.

Nach Zungenkuss-Bild immer härteres Material gefordert

Etwa zwei Wochen nach dem ersten Sex habe der neue Partner darum gebeten, dass das Mädchen beim Geschlechtsverkehr anwesend sei. Ramona K. lehnt das ab, sagt vor Gericht, ihre Tochter sei beim Sex nie dabei gewesen. Doch sie leistete einer anderen Aufforderung folge – mit schwerwiegenden Konsequenzen.

Ihr damaliger Freund äußerte konkrete Wünsche, welche Handlungen sie an dem Mädchen vornehmen solle, die sie dann auf Fotos festhielt. Zuerst sei es ein Zungenkuss gewesen zwischen der Mutter und ihrem Kind. Dass K. dieser Aufforderung nachkommt, scheint ihn anzustacheln. Er forderte immer härtere, heftigere Bilder. Das Unfassbare: Ramona K. bricht den Kontakt nicht ab, sondern sendet weiter Fotos.

Das „warum“ ist schwer nachzuvollziehen. Die 32-Jährige aus Bottrop sei vom Vater der Tochter kurz zuvor „sitzen gelassen“ worden. Nach der Beziehung sei es schön gewesen „Komplimente und Aufmerksamkeit“ zu bekommen. Erst später habe sie erkannt, wie „blöd“ sie gewesen sei, auf so einen „Idioten“ reinzufallen. „Ich hatte Angst, den Mann zu verlieren“, versucht K. ihr Handeln zu erklären. Am Ende soll sie noch viel mehr verlieren, wie sie wohl heute, viel zu spät, eingestehen muss.

„Habe das Wichtigste verloren“

„Ich habe in meinen Leben das Wichtigste verloren, was ich besessen habe. Ich habe mein Kind verloren“, sagt die 32-Jährige und ergänzt: „Ich würde das am liebsten alles rückgängig machen, wenn ich könnte.“

Dennoch dauert es mehrere Monate, bis Ramona K. die Reißleine zieht. Ein Treffen, bei dem ihre neue Bekanntschaft mit einem blutverschmierten T-Shirt auftaucht, weckt bei der 32-Jährigen den Verdacht, es könnten „andere Frauen mit im Spiel“ seien. Der Mann gab an, es stammte von einer Reifenpanne – Schnittwunden an den Händen habe K. damals jedoch nicht entdeckt.

Die Richterin fragt daraufhin verwundert, ob dies also der Grund für den Abbruch der Beziehung sei und nicht die schrecklichen Bilder der Tochter. Es sei beides gewesen, entgegnet K. daraufhin. Sie will den Kontakt zu ihm abbrechen, gibt an, sie sei glücklich in einer neuen Beziehung, würde bald heiraten. Doch auch danach sollen zwischen ihr und dem Mann Nachrichten verschickt worden sein. Zu weiteren Bildern der Tochter oder Treffen sei es jedoch nicht gekommen.

Tausende Chatverläufe untersucht

Ramona K. ist nicht die einzige Frau, die dem besagten Mann Bilder geschickt hatte. Gegen ihn wird ein eigener Prozess geführt. Mehrere Tausend Chatverläufe, die er mit verschiedenen Frauen über Whatsapp geführt hatte, wurden bereits ausgewertet. Darunter soll sich in vielen Fällen auch Kinderpornografie befinden. So kamen die Ermittler auch Ramona K. auf die Spur.

Sie wurde vor dem Landgericht Essen am Montag wegen schweren sexuellen Missbrauchs zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Dies entspricht auch dem von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafmaß. Die Verteidigung hatte zuvor eine Bewährungsstrafe für die 32-Jährige gefordert. (dav)