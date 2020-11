Essen: Mutter erkennt Sohn (13) auf Polizei-Fahndungsfoto – Mittäter ist erst 10

Essen. Die Polizei in Essen suchte öffentlich nach Brandstiftern Nach nur wenigen Stunden meldete sich eine Frau, die auf den Fahndungsfotos ihren eigenen Sohn erkannt hatte.

Unglaublich: ihr Sohn ist nicht einmal volljährig, doch nun muss er mit den Konsequenzen leben.

+++ Essen: Brand in Flüchtlingsunterkunft – jetzt ist klar, wer dahintersteckt! +++

Essen: Mutter erkennt eigenen Sohn auf Fahndungsfoto

Am 23.Oktober kam es zu einem Pkw-Brand in einer Parkgarage an der Wilhelm-Nieswandt-Allee in Essen-Altenessen. „Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand vor Ort löschen. An dem VW entstand ein erheblicher Sachschaden. Personen kamen nicht zu schaden“, ging aus dem Polizeibericht hervor.

Die Polizei ging von Brandstiftung aus und fahndete nach den Tätern, die den VW Polo angesteckt haben. Anhand der Fotos konnten die Täter nur kurze Zeit später ausfindig gemacht werden. Und zwar erkannte die Mutter des 13-jährigen Brandstifters ihren Sohn und ging mit ihm direkt zur Polizeistelle.

Dort konnten auch die beiden Mittäter identifiziert werden. Alle drei Brandstifter sind noch minderjährig, nämlich 10, 13 und 14 Jahre alt. Daher müssen sie zwar nicht mit allzu harten Strafen rechnen, allerdings werden Konsequenzen der Eltern auf sie zukommen.

Auf der Facebook-Seite der Polizei Essen sind die Nutzer über die Tat der Jungen erstaunt. „Wie viel Langeweile kann man in diesem Alter nur haben? Ich habe in meiner Jugend auch Mist gebaut, keine Frage, aber so etwas wäre mir niemals in den Kopf gekommen“, kommentiert dort ein Mann. „Na dann wollen wir mal hoffen, dass die Eltern eine gute Versicherung haben“, schreibt eine andere Nutzerin.

Da der Junge auf dem Foto noch ein Kind ist, ist er noch nicht strafmündig. Seine Mutter wird die Kosten auf sich nehmen müssen. (neb)