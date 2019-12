Essen: Mutter (27) bricht in Wohnung zusammen – Kohlenmonoxid-Vergiftung!

Essen. Am Donnerstagabend kam es in Essen-Rüttenscheid zu einem schrecklichen Vorfall. Gegen 23 Uhr wurde die Polizei Essen und die Feuerwehr zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Alfredstraße gerufen.

Essen: Vater und Tochter können sich retten

Vor Ort ist eine Mutter (27) in ihrer Wohnung in Essen zusammengebrochen. Der Vater (36) und die Tochter (4) konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Als die Beamten die Wohnung betraten, schlug der CO-Warner Alarm.

Die Mutter wurde lebensgefährlich verletzt in eine Spezialklinik in Essen gebracht. Sie wurde durch eine Kohlenmonoxidvergiftung lebensgefährlich verletzt. Ihr geht es besser. Sie schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Ihre vierjährige Tochter wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Die Polizei Essen hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Sie wollen herausfinden, warum das lebensgefährliche Gas ausgetreten ist.

Kohlenstoffmonoxid wird unter Bergleuten auch „Silent Killer“ genannt. Das Gas ist nämlich unsichtbar, riecht nicht und man kann es auch nicht schmecken.

Oft kommt es durch alte und undichte Kohleöfen oder beim Grillen in geschlossenen Räumen zu einer Vergiftung. Im schlimmsten Falle endet es tödlich. (ldi)