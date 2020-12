Eine verstorbene Frau hat in ihrem Testament etwas völlig Überraschendes eingetragen. (Symbolfoto)

Essen. Spektakuläre Erbschaft in Essen!

Eine pensionierte Krankenschwester ist in der Uniklinik Essen verstorben, sie ist 82 Jahre alt geworden. Doch Jutta Franke ist kinderlos geblieben – und hat in ihrem Testament einen Erben ernannt, der überhaupt nicht damit rechnen konnte. Denn: In ihrem Nachlass hat die Frau aus Essen-Frillendorf ihr Wohnhaus dem Folkwang-Museumsverein vermacht! Das berichtet die „WAZ“.

Essen: Krankenschwester stirbt – ein Blick in ihr Testament macht stutzig

Zu Lebzeiten ist Jutta Franke nämlich oft im Museum Folkwang gewesen, und hat augenscheinlich eine besondere Bindung zum Museum gehabt. Der Vorsitzender des Museumsvereins, Ulrich Blank, ist völlig überrascht von der unerwarteten Erbschaft. Blank zur „WAZ“: „Ein wunderbarer Fall von Großzügigkeit und außergewöhnlicher Bescheidenheit. Sie hätte sich ja auch zu Lebzeiten an uns wenden können. Gerne hätten wir die Dame kennengelernt und ihr für ihre außerordentliche Großzügigkeit gedankt.“

Im Testament steht, dass der Museumsverein die Immobilie mitsamt 600 Quadratmeter großem Grundstück meistbietend zugunsten eines Kunstwerks für das Museum Folkwang verkaufen soll. Eine Maklerin ist inzwischen mit dem Verkauf betraut worden. Das Museum Folkwang ist schon 2016 mit einer privaten Erbschaft bedacht worden. Damals hatte ein Essener Sammler-Paar nicht nur das Haus, sondern auch die millionenschwere Gemäldesammlung und ein beträchtliches Gesamtvermögen vererbt.

Museumsdirektor verspricht ehrendes Andenken an Stifterin

Museumsdirektor Peter Gorschlüter verspricht, man werde Jutta Franke ein ehrendes Andenken bewahren. Gorschlüter zur „WAZ“: „Dankbarkeit gegenüber unseren kulturellen Quellen und bürgerschaftliches Engagement, das zeichnete Jutta Franke offenbar in einzigartiger Weise aus.“

Übrigens: Zwar kein eigenes Kind, aber eine Nichte ist im Testament auch bedacht worden. Hier kommst du zum „WAZ“-Artikel mit weiteren Hintergründen und Aussagen.

