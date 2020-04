Essen: Keinen Mundschutz mehr bekommen – Mann hat DIESE irre Idee: „Ist das jetzt dumm?“

Essen. Die Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus ist groß. Deshalb sind hygienische Produkte und Mundschutz seit der Ausbreitung von Covid-19 oftmals ausverkauft.

Auch ein Mann aus Essen hat keinen Mundschutz mehr bekommen. In der Not kam ihm jedoch eine irre Idee, zu der er jetzt die Meinung anderer Menschen erfragt. DER WESTEN hat schließlich die Meinung eines Experten eingeholt.

Essen: Kein Mundschutz, dafür aber eine irre Idee

Nachdem der Mann aus Essen keine Atemschutzmaske mehr bekommen hatte, suchte er im Internet nach einer anderen Lösung. Dabei hatte er eine Idee, die er in einer Facebook-Gruppe mitteilt.

So hat er eine handelsübliche Schlafmaske im Internet gekauft, die er umdrehte und jetzt wie ein Mundschutz vor Nase und Mund trägt. Er ist offensichtlich begeistert von seiner Idee, denn er schreibt: „Mund und Nase sind zu ..(...) .. Schlafmaske ..nur umgedreht fertig.“

Mit der irren Idee wollte er eine Alternative für die schwer erhältlichen und teuren Atemschutzmasken finden. Denn er schreibt weiter: „Ich zahle doch keine acht bis zehn Euro.“ Für 15 Schlafmasken habe er 20 Euro bezahlt.

----------------------

Mehr News:

Köln: Paar will trotz Corona heiraten – unglaublich, was es sich einfallen lässt

Corona in NRW: HEUTE Tag der Entscheidung: Wird das Kontaktverbot verlängert? ++ Weniger häusliche Gewalt in NRW ++

Mehr Sex in Corona-Zeiten? Duisburger Paar-Therapeut: „Das ist oft kontraproduktiv“

Bochum: Landwirt verkauft während Coronakrise Klopapier – doch dann das: „Dreistigkeit“

----------------------

Facebook-Nutzer reagieren auf irre Idee

Allerdings ist er sich unsicher, ob die umfunktionierte Schlafmaske tatsächlich vor einer Ansteckung schützt. Deshalb fragt er: „Geht das oder ist das jetzt dumm?“

Und die Facebook-Nutzer sind sich einig:

„Gar nicht dumm. Gute Idee, hab ich auch noch im Schrank liegen.“

„Ha! Ja warum eigentlich nicht?“

„Geht alles, ein normaler Schal tut es auch.“

„Sehr kreativ. Gute Idee.“

Dann meldet sich der Mann wieder zu Wort und berichtet: „Also man bekommt gut Luft..einfach zu reinigen..und breit..Preis ist mega.. ..keine Banditen-Preise.“

Experte gibt Antwort

Ob die Schlafmaske aber tatsächlich vor einer Ansteckung mit Covid-19 schützt, beantwortete Dr. Jürgen Gebel, Leiter der Abteilung Desinfektionsmittel-Testung am Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit am Universitätsklinikum Bonn gegenüber DER WESTEN. Einerseits begrüße er eine Suche nach Lösungen, bei der eigeninitiativ versucht werde, den Druck auf begehrte medizinische Schutzgüter zu verringern. Andererseits müssen diese Lösungen auch gewisse Anforderungen erfüllen, um dem Träger nicht nur Schutz vorzugaukeln. Dazu gehöre die vollständige Abdeckung von Mund und Nase, wie es bei der umfunktionierten Schlafmaske der Fall sei.

Dr. Gebel erklärt dazu: „Sie erfüllt damit die an Community-Masken gestellten Anforderungen. Daneben muss der Stoff jedoch eine gewisse Dichte aufweisen und bei mindestens 60 Grad waschbar sein.“ Das könne anhand eines Fotos nicht beurteilt werden, so der Institutsleiter. Generell eigne sich die Schlafmaske aber. Also, lieber Essener: Die Idee ist nicht dumm.