Anwohnern stinkt es in Essen gewaltig! Stadt sorgt für heftige Gewissheit

Was tun, wenn der Gehweg zur Müllhalde wird? In Essen haben immer mehr Bürgerinnen und Bürger eine klare Antwort: Smartphone zücken, App öffnen, Mängel melden.

Doch trotz allem: Die Müllberge türmen sich – nun sorgt auch die Stadt mit Gewissheit …

Müll in Essen: App soll aushelfen

Die städtische Mängelmelder-App in Essen hat sich in den letzten Jahren zu einem stillen Helfer im Kampf gegen Vermüllung und Vandalismus entwickelt – und sie wird rege genutzt. Allein im vergangenen Jahr gingen über 54.000 Meldungen ein, in diesem Jahr sind es jetzt schon über 33.700 – Tendenz steigend. Im Monatsvergleich sind das rund 300 Meldungen mehr als im Vorjahr.

Der Hauptgrund für die digitalen Hilferufe: illegal abgeladener Müll. Besonders betroffen sind dabei die Stadtteile Altendorf und Frohnhausen, wo immer wieder Abfallberge rund um Glas- oder Altkleidercontainer auftauchen – Orte, die sich nach und nach zu echten Müll-Hotspots entwickelt haben. Auffällig dabei ist, dass die meisten Beschwerden aus dem Stadtgebiet nördlich der A40 kommen.

Bußgeld-Alarm: Sündern müssen bis zu 5.000 Euro zahlen

Um diesen Müllsündern auf die Schliche zu kommen, greift die Stadt in NRW nun zu gezielten Maßnahmen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe fahren dabei regelmäßig die bekannten Problemstellen ab – stets in der Hoffnung, Umweltsünder auf frischer Tat zu ertappen. Und wer erwischt wird, riskiert eine saftige Strafe: Laut städtischem Bußgeldkatalog können für illegale Müllentsorgung zwischen 100 und 5.000 Euro fällig werden – abhängig davon, was abgeladen wurde.

Doch Essen will nicht nur bestrafen, sondern auch präventiv handeln. Die Stadt hat nämlich in den letzten Jahren umfassend aufgerüstet: größere und mehr Papierkörbe, Frühjahrsputz-Aktionen in der Innenstadt, Steele und Borbeck, und ein Bildungsschub für die Jüngsten.

Auch in den Kitas wird Mülltrennung inzwischen spielerisch vermittelt. Damit wirklich alle mitmachen können, wurde Informationsmaterial in zwölf Sprachen übersetzt. An den Containerstandorten selbst helfen inzwischen Piktogramme, um Missverständnisse zu vermeiden. Theoretisch zumindest.

Denn in der Praxis zeigt sich: Kaum ist ein Ort gereinigt, türmt sich dort schon der nächste Müllberg. Für viele wirkt das frustrierend – als wäre nichts passiert. Ein ewiger Kreislauf von Aufräumen und Neuverschmutzen.

Trotzdem ist die Botschaft klar: Essen will sauberer werden. Und mit jeder Meldung in der App wird deutlicher, dass es dabei nicht nur auf die Stadt ankommt – sondern auf jede einzelne Person.