Essen/Mülheim: Beliebte Attraktion verschwindet – Betreiber ziehen Reißleine! „Schwierig“

Anfang Mai war der Jubel am Flughafen Essen/Mülheim groß: Der neue Zeppelin NT feierte Premiere. Der Nachfolger des beliebten Kult-Zeppelins „Theo“ ist blau-weiß-gelb und trägt das Logo des US-Reifenherstellers „Good Year“. Das Luftschiff wurde am Flughafen Essen/Mülheim fest stationiert und Rundflüge über das Ruhrgebiet konnten ab Mai gebucht werden (mehr dazu hier).

Die Mülheimer Saison sollte bis einschließlich 14. Juli dauern, dann sollte der Zeppelin, der auf den Namen „Hugo“ getauft wurde, für die Ferienzeit nach Friedrichshafen am Bodensee gebracht werden. Am 26. September sollte er dann wieder in NRW landen, so der Plan. Doch wer im Herbst einen Rundflug buchen möchte, findet für dieses Jahr keine Termine mehr. Was steckt dahinter? Die „WAZ“ hat beim Betreiber nachgefragt.

Essen/Mülheim: Schluss mit Zeppelin in diesem Jahr

Wer in diesem Herbst einen Rundflug mit dem Zeppelin ab Essen/Mülheim machen möchte, muss wohl darauf verzichten. Die nächsten Termine gibt es erst wieder am 15. Mai 2025. „ACHTUNG! Bitte Flugjahr beachten“, raten die Betreiber außerdem. Der Grund für das vorzeitige Saisonende wird dort nicht genannt. Auf Anfrage der „WAZ“ bestätigte der Geschäftsführer der Deutschen Zeppelin-Reederei: „Wir haben eine Planungsänderung für den Herbst.“

Die Eröffnung des neuen Zeppelin-Standortes in Essen/Mülheim ist mit dem Bau eines dritten Luftschiffes verbunden, doch genau der verzögert sich. Die Arbeiten dauerten länger, weil sich Zulieferungen verzögerten „und weil es ein komplexes System ist, was wir bauen“, erklärt der Chef. Deshalb muss die diesjährige Saison nun mit zwei Luftschiffen starten – und die Entscheidung fiel auf den Bodensee. Beide Luftschiffe würden in Friedrichshafen gebraucht, erklärte der Chef gegenüber der „WAZ“.

Schwierige Wetterbedingungen

Bislang lief die Saison schon bereits nicht so, wie geplant. Wegen der Wetterlage war der der Saisonstart in Essen/Mülheim „schwierig“. Bislang war jeder zweite Flug wetterbedingt ausgefallen. Auch am Bodensee sah es nicht besser aus.

Und was ist jetzt mit den Passagieren, die bereits Tickets für Oktober gebucht hatten? Und welches neue Highlight können die Besucher erwarten?