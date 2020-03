Essen: Kriminalität auf historischem Stand – doch DIESE Entwicklungen bereiten der Polizei Sorgen

Essen. Frank Richter ist gut gelaunt an diesem Montagmittag. Es ist ein erfreulicher Termin für den Polizeipräsident von Essen.

Der Grund: Die Zahl der Straftaten hat ein Rekordminus erreicht. „Wir haben den niedrigsten Wert an Fallzahlen seit 29 Jahren", berichtet Richter und spricht von einer „ausgesprochen positiven Entwicklung."

Essen: Kriminalitätszahlen auf historisch niedrigem Stand

Was den Polizeipräsident bei der Präsentation der Kriminalitätsstatistik des vergangenen Jahres so freudig stimmt: In Essen und Mülheim ist die Fallzahl von 61.350 (2018) auf 57.313 (2019) zurückgegangen. Vor allem die Zahl der Taschendiebstähle, Wohnungseinbrüche, Beförderungserschleichungen und Diebstähle an und aus Kraftfahrzeugen ist rückläufig. Die Aufklärungsquote lag bei 57,87 Prozent in Essen.

Auch die Zahl der Straßenkriminalität ist gesunken, für Richter ein wichtiges Zeichen. Denn auch er weiß: „Die gefühlte Sicherheit und die realen Zahlen gehen immer weiter auseinander." Doch sein klares Statement: „Wir leben in Essen und Mülheim in einer sicheren Großstadt."

Essens Polizeipräsident hat Grund zum Lachen. Die Polizeistatistik ist der Grund. Foto: Funke Foto Service

Während etwa die Zahl der Wohnungseinbrüche auch dank guter Prävention in den letzten Jahren eingedämmt werden konnte, bereiten den Ermittler neue Phänomene Sorge. Allen voran die Zahl der „falschen Polizisten" und des „Enkeltrickbetrugs". Im Polizeisprech ist dann die Rede von Straftaten zum Nachteil älterer Menschen. „Hier werden Menschen, die großes Vertrauen in die Polizei setzen, ausgenutzt“, so Richter.

Falsche Polizisten bereiten echten Polizisten Sorge

Die Täter gehen dabei äußert perfide und professionell vor. „Aus Tonaufnahmen geht hervor, dass die Täter exzellent geschult sind und exzellente Deutschkenntnisse haben."

Sie sitzen zumeist in Call-Centern in der Türkei und haben es auf ältere Menschen abgesehen. Denen wird vorgegaukelt, es handele sich um deutsche Polizeibeamte, die ihr Geld sichern müssten oder um Verwandte, die sich in Notsituation befänden.

„Mitunter fühlen sich ältere Menschen von den Anrufern so unter Druck gesetzt, dass sie ihre Sachen zur Verfügung stellen", erklärte der stellvertretenden Leiter der Direktion Kriminalität, Kriminaldirektor Christian Voßkühler.

In 94 Prozent der Fälle bleibt es beim zum Glück beim Versuch. „Wir glauben, dass die Dunkelziffer hier noch viel höher ist, weil viele aus Scham sich nicht trauen zur Polizei zu gehen. Hier spielen sich teils wahre Familiendramen ab", so Richter. Opfer dieser Betrügereien müssten teilweise noch Beschimpfungen ihrer Verwandten über sich ergehen lassen oder werden nach einer erfolgten Geldübergabe von den Tätern verhöhnt.

„Ich kenne einen Fall, wo eine Person anschließend wirklich nichts mehr hatte", so Richter. In einem anderen Fall sei mehr als 800.000 Euro erbeutet worden. Mit noch mehr Präventionsarbeit, einer eigenen Ermittlungskommission und der Zusammenarbeit mit anderen Behörden will die Essener Polizei dagegen angehen.

Fokus auf Kindesmissbrauch

Ein weiteres Thema, dass die Polizei zunehmend beschäftigt, ist Kinderpornografie. Der Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern als auch der Herstellung und Verbreitung von Kinderpornografie sei ein Behördenziel, heißt es. Man habe hier zusätzliches Personal darauf angesetzt, so Voßkühler. Das Ergebnis: Fallzahlen und Aufklärungsquote sind im vergangenen Jahr gestiegen. In Essen wurden 76 Fälle gezählt, in Mülheim 19 aufgeklärte Fälle - in Mülheim ein Anstieg von 72 Prozent.

Die Ermittlungen sind dabei häufig nicht einfach: Die Beamten stehen dabei mitunter vor der Schwierigkeit, ganze Terrabiyte von Daten auswerten zu müssen. Hier arbeite man an Auswertungsprogrammen, um schneller das große Datenmengen analysieren zu können.

610 Angriffe auf Polizisten in Essen

Besorgniserregend stellt sich auch die Zahl des Widerstands und Angriffe auf Polizisten, Feuerwehr oder Rettungsdienste dar. Aufgrund einer Gesetzesänderung liegen noch keine Vergleichszahlen vor. 610 Angriffe oder Widerstandshandlungen gegenüber Polizisten in Essen, 14 gegen Feuerwehrleute und zwei gegen Rettungsdienste sind jedoch schon jetzt alarmierende Zahlen.