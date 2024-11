Essen Motor Show: Vor Eröffnung kommt bei Auto-Fans Wut auf – „Grund, nicht mehr hinzufahren“

Für Tuning- und Motorsport-Fans, bei denen Benzin durchs Blut fließt, steht in Essen wieder das Event des Jahres bevor. Denn vom 30. November bis 8. Dezember laden die Veranstalter der Essen Motor Show wieder zum Messegelände, um die diesjährigen Highlights und Neuerungen der Szene zu präsentieren.

Viele dürften sich den Termin bereits rot im Kalender markiert haben. Doch ein Beitrag der Essen Motor Show bei Facebook sorgt schon jetzt für Diskussionen und Aufruhr unter Motorsport-Fans.

Essen Motor Show macht es offiziell

Beim Festival für Autofans dreht sich auch in diesem Jahr wieder alles um die Bereiche Performance & Racing, Tuning und Lifestyle, Motorsport und Classic Cars, wie der Website der Essen Motor Show zu entnehmen ist. Ob neue Auto- oder Motorsport-Trends live bewundern oder sich mit Zubehör fürs eigene Tuning-Projekt eindecken: in der Messe Essen ist das wieder neun Tage lang möglich.

In diesem Jahr darf natürlich auch ein Thema bei der Motor Show nicht fehlen: Elektro-Autos. Das sehen auch die Veranstalter so und verkünden deshalb bei Facebook: „Elektroautos kann man nicht tunen? @tesla_erik sieht das ganz anders! Sein 1020 PS starker Tesla Model S marschiert ab Werk in 2,1 Sekunden auf die 100, wurde optisch individualisiert und wird Teil unserer diesjährigen ‚tuningXperience‘ sein!“ Doch schaut man sich die Kommentare unter dem neuesten Beitrag der Essen Motor Show an, bekommt man schnell einen eindeutigen Eindruck.

Autofans schon vor Eröffnung auf 180

Denn schon in einem der ersten Kommentare ist zu lesen: „E-Autos brauchen wir nicht. Das gehört nicht in die Tuningszene und zu den alten Oldtimern. (…) Es sind einfach keine Autos.“ Auch eine andere Frau kann ihre Kritik an der Entscheidung der Essen Motor Show nicht zurückhalten: „So ein Ding hat die Bezeichnung Auto nicht verdient, für mich ist das Elektroschrott.“

Ein anderer drückt es sogar noch drastischer aus: „Ein Grund, nicht mehr hinzufahren.“ Ob er sich an diese Drohung auch halten wird, bleibt abzuwarten. Denn auch in diesem Jahr kann auf der Essen Motor Show sicherlich wieder mit zahlreichen Besuchern gerechnet werden – E-Autos hin oder her.

