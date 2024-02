Entsetzliche Gewalttat am Donnerstagabend (15. Februar) in Essen. Nach Angaben der Polizei ist eine Frau (41) am frühen Abend in ihrer Wohnung an der Leither Straße brutal zugerichtet worden.

Ihr Sohn alarmierte gegen 19 Uhr die Polizei Essen. Der verzweifelte Jugendliche gab an, dass seine Mutter womöglich verletzt in der gemeinsamen Wohnung liegen könnte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war es bereits zu spät. Die 41-Jährige konnte nicht mehr gerettet werden.

Mehr in Kürze.