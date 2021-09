Essen: Topmodel arbeitet für Armani, Dior und CK – doch er hat ein dunkles Geheimnis

Essen. David Koch ist als internationales Model und Influencer sehr erfolgreich. Der Alsfelder war bereits für große Labels wie Armani, Calvin Klein, Dior oder Givenchy auf dem Laufsteg. Er gilt als eines der erfolgreichsten Männermodels des ganzen Landes.

Doch David Koch hat ein unangenehmes Problem: Er war seit fünf Jahren nicht mehr beim Zahnarzt! Doch jetzt hat sich der 29-Jährige doch getraut und Zahnarztpraxen in Essen und Düsseldorf besucht.

Ein Model hat ein unangenehmes Geheimnis. Foto: IMAGO / Independent Photo Agency Int.

Essen: Männliches Topmodel nach Jahren wieder beim Zahnarzt

Doch wieso musste es überhaupt so weit kommen? „Ich hatte sehr, sehr wenig Zeit. Als ich vor Corona in Mailand, Paris und New York unterwegs war, habe ich meine Zahngesundheit einfach nicht so ernst genommen. Ich bin immer erst dann zum Zahnarzt gegangen, als es schon fast zu spät war und habe es dementsprechend so lang wie möglich hinausgezögert. Bei Shootings kam es schon mal vor, dass ich diese abbrechen und zum Zahnarzt gehen musste, weil ich an nichts anderes mehr denken konnte“, erklärt David gegenüber DerWesten.

Vor Kurzem war es dann aber doch so weit. In der Zahnklinik „diPura“ in Essen besuchte David Koch das erste Mal seit Jahren eine Zahnärztin. Ein Bleaching sollte es werden. Doch damit ist es nicht getan, wie Ärztin Diana Svoboda erklärt. „Vor einem Bleaching sollte immer eine professionelle Zahnreinigung durchgeführt und - gemeinsam mit dem Patienten - die gewünschte Zahnfarbe bestimmt werden. Dies haben wir mit David an unserem Essener Standort bereits vor der Eröffnung gemacht“, so die Zahnärztin.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Zahnärztin aus Essen erklärt Topmodel-Verhalten

Patienten wie David sind nichts Neues für die erfahrene Zahn-Expertin. „Es kommt schon öfter mal vor, dass Patienten jahrelang nicht zum Zahnarzt gehen. Meistens handelt sich dabei um Angstpatienten, die ihren Zahnarztbesuch so lange aufgeschoben haben, dass die Angst zunehmend größer wurde und diese deshalb in einem Teufelskreis feststecken. Allein der Gedanke an den Zahnarzt kann dabei schon zu Angst führen und den Zahnarztbesuch weiter hinauszögern. Meistens führen dann nur noch Entzündungen oder Erkrankungen an den Zähnen an einem Weg zum Zahnarzt nicht vorbei“, so Diana Svoboda.

