Patienten in Essener Uni-Klinik missbraucht? Pfleger-Videos entsetzen

Erschütternder Verdacht gegen einen Pfleger (32) des Universitäts-Klinikums Essen. Der 32-Jährige geriet nach Angaben der Polizei Essen zunächst ins Visier der Ermittler, weil es Hinweise auf den Besitz kinderpornografischen Materials gab.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stießen die Ermittler dabei auf diverse Datenträger mit verstörenden Inhalten. Das Material zeigt nach Angaben der Polizei Essen Sexualstraftaten des 32-Jährigen, die er als Krankenpfleger in der Uni-Klinik Essen begangen haben soll. Die „Bild“ spricht von mindestens zwei Videos, die zeigen sollen, wie der Beschuldigte offenbar betäubte Patienten missbraucht.

Missbrauch im Essener Klinikum? Pfleger festgenommen

Außerdem soll die Polizei weitere Fotos einer nackten Patientin gefunden haben, die ebenfalls narkotisiert schien. Ob dieses Opfer ebenfalls missbraucht worden sein könnte, sei unklar.

Die Polizei Essen nahm den Tatverdächtigen daraufhin am 8. August fest. Neben seiner ehemaligen Anschrift in Olfen wurde dabei auch sein aktueller Wohnsitz in Dortmund durchsucht. Hier sind noch weitere Datenträger sichergestellt worden.

Missbrauch an anderen NRW-Kliniken?

Unklar ist, ob der Fall womöglich noch deutlich weitere Ausmaße annehmen könnte. Denn nach Informationen der „Bild“ war der Krankenpfleger nicht nur an der Uni-Klinik in Essen beschäftigt, sondern über eine Zeitarbeitsfirma auch in anderen Krankenhäusern in NRW tätig.

Zudem steht der 32-Jährige auch im Verdacht, sich an Kindern vergangen zu haben. Entsprechende Missbrauchsvideos soll er nach Angaben der Zeitung in Chats weiter verbreitet haben.

Die Uni-Klink Essen teilte auf Nachfrage der „WAZ“ mit: „Die betreffende Person hat bei Einstellung ein einwandfreies erweitertes Führungszeugnis vorgelegt und war während der Zeit am Universitätsklinikum Essen nicht in der Pädiatrie (Kinderheilkunde) tätig.“ Das Krankenhaus versuche die Ermittlungen der Behörden bestmöglich zu unterstützen.

Wie viele Taten der Mann begangen haben soll, ist bislang unklar. Die Polizei Essen teilte mit, dass aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst keine weiteren Angaben veröffentlicht werden können. Ein Spezialteam der „BAO Herkules“ habe die Ermittlungen aufgenommen.