Mieten in Essen explodieren! OB-Kandidatin Klewin (SPD): „Zum Kampf geworden“

Es ist ein Thema, das die Menschen vor allem in Großstädten beschäftigt: Die horrenden Mietpreise! Die Essener Oberbürgermeister-Kandidatin Julia Klewin (SPD) möchte „Wohnraum wieder bezahlbarer machen“. Im Interview mit DER WESTEN hat sie kurz vor der Kommunalwahl verraten, wie das funktionieren soll.

Im August 2024 gab die Stadt Essen ihren neuen Mietspiegel heraus. Gegenüber der letzten Erhebung zum Mietspiegel 2020 hat sich die durchschnittliche Nettokaltmiete pro Quadratmeter über alle Ausstattungsmerkmale, Baualtersklassen und Modernisierungsmaßnahmen hinweg in der Stadt Essen von 6,59 Euro auf 7,41 Euro erhöht – das entspricht einer Steigerung von 12,4 Prozent!

SPD fordert Zweckentfremdungs-Satzung

„Ich möchte nicht, dass jemand nach der Schicht von der Arbeit kommt, einen Brief von seinem Vermieter auf dem Tisch und Sorge vor der nächsten Mieterhöhung hat“, betont Klewin. „Wohnen ist für viele Menschen in Essen zum Kampf geworden.“ Die Gesamtschullehrerin möchte deswegen dafür sorgen, dass leerstehende Wohnungen dem Wohnungsmarkt wieder zur Verfügung stehen. „Lost Places sind da ein großes Thema. Das bedeutet, wir möchten Lost-Places ankaufen und sanieren.“

+++257ers-Rapper Mike Rohleder packt aus – so kam es zu der OB-Kandidatur+++

Auch eine Zweckentfremdungs-Satzung soll dafür sorgen, dass das Wohnen in Essen wieder günstiger wird. Eine Zweckentfremdung liegt vor, wenn die Wohnräume zu gewerblichen oder freiberuflichen Zwecken, zum Beispiel Büros, Praxen, Ferienwohnung oder für andere kurzfristige Überlassungen genutzt werden. Leerstand und Abbruch von Wohnraum stellen ebenfalls eine Zweckentfremdung von Wohnraum dar.

OB-Kandidatin Sylvia Linn fordert vor Kommunalwahl Knallhart-Verbot für Duisburg

Klewin will Wohnräume in der Innenstadt schaffen

Im Dezember 2024 forderte die SPD-Fraktion für Essen bereits eine solche Satzung. „Mit einer Zweckentfremdungs-Satzung können wir dafür sorgen, dass wichtiger Wohnraum dem Wohnungsmarkt zur Verfügung steht. Und wenn wir bauen und über Flächen reden, dann möchte ich nicht, dass die Flächen einfach an die meistbietende Person gehen, sondern an die Person, die die besten Ideen hat. Mit einer festen Quote für öffentlich geförderten Wohnraum. Dann immer mit der Frage: Für wen wird gebaut? Und was bringt das für den Stadtteil, was bringt das für das Quartier?“, führt Klewin aus.

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Und auch in der Essener Innenstadt – die geprägt von Leerständen ist – sieht sie die Möglichkeit für die Schaffung von Wohnräumen. „Ich finde, dass Wohnen in die Innenstadt muss“, betont Klewin. Mit diesem Vorhaben möchte die OB-Kandidatin die Menschen bis zur Wahl am 14. September überzeugen.

Alles zur Kommunalwahl in NRW im September bekommst du auf unserer Themenseite>>>