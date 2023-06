Essen: Traurige Nachricht von beliebtem Lokal – „Alles hat ein Ende“

Seit fast vier Jahrzehnten ist dieser Schuppen eine Institution in Essen – doch bald schon geht hier eine Ära zu Ende.

„Micha’s Kännchen“ an der Schederhofstraße in Essen, ein paar Minuten westlich vom Hauptbahnhof entfernt. Party-Location seit 39 Jahren. Doch jetzt ziehen die Verantwortlichen einen Schlussstrich – zur Trauer der Gäste.

Essen: Kult-Lokal schließt für immer seine Türen

Fast 40 Jahre lang tanzten Feierwütige in „Micha’s Kännchen“ bei Pop-, Rock- oder Elektromusik bis in die Morgenstunden, schlürften Cocktails an der Bar, machten sich eine gute Zeit. Doch im Sommer 2023 ist Schluss. Wie das Lokal mitteilt, wird in der Nacht auf Fronleichnam (7./8. Juni) die vorerst letzte Party geschmissen.

Taxen holen Feiernde von „Micha’s Kännchen“ ab Foto: Sebastian Konopka / WAZ FotoPool

„Alles hat ein Ende, auch Micha’s Kännchen mal“, heißt es auf der Internetseite des Lokals. Nach der Fronleichnam-Feier schließe der Schuppen „dann für immer seine Pforten“.

Gleichzeitig wird jedoch betont, dass natürlich niemand wisse, was die Zukunft bringt – das zeigt: Auch den Besitzern fällt der Abschied schwer und man wünscht sich, dass das Kännchen in Zukunft vielleicht doch noch einmal seine Türen öffnet.

Trauer bei den Stammgästen

Die Trauer bei den Stammgästen ist entsprechend groß. In einer lokalen Facebook-Gruppe machen sie ihre Gefühle deutlich. „Schade … war schon ein Kultlokal“, schreibt eine Nutzerin. „Kein Schnitzel mehr Morgens um 3 Uhr nach der Party“, trauert ein anderer User.

Für die Abschiedsparty wünscht sich eine Essenerin schließlich: „Lasst das Kännchen Ordentlich verabschieden, so wie es das verdient hat.“