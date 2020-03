Essen: Michael Wendler ehrliches Geständnis auf der Bühne – „Ich habe...“

Essen: Michael Wendler und Co. brachten die Grugahalle am Samstag zum Toben. (Symbolbild)

In Essen hat die Sommersaison schon am Samstag begonnen. Mehrere tausend Feierlustige versetzten die Grugahalle in Essen in Mallorca-Stimmung. Schlagerstars, wie Isi Glück, Oli. P und Ikke Hüftgold, heizten die Stimmung beim „Essener Hallengaudi“ ordentlich ein. DER WESTEN war live dabei.

Essen: Schlagerstars sorgen für ordentlich Stimmung

Die Schlagerstars sangen beliebte Lieder wie „Weck mich nicht auf“, „Bierkapitän“ und „Das Leben ist ne Party“. Die Menge streckte die Hände in die Luft und sang mit. Und immer wieder dröhnte „Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Laudaaa, Mama Laudaaa“ aus den Boxen. Feuerflammen, Konfetti und Rauch schossen im Wechsel von der Bühne in die Luft.

Die insgesamt 17 Schlagerstars animierten ihre Fans zum Mitsingen und Tanzen. Und das ließen sich die rund 5.000 Gäste nicht zweimal sagen. Sie sangen, hüpften und streckten ihre Arme in die Luft. Den Gästen bot sich ein volles Programm.

Es herrschte also regelrechte Partystimmung und auch sonst erinnerte die Atmosphäre an Partys vom Ballermann. Die Gäste trugen farbenfrohe Kleidung – Manche sogar kurze Hosen und Röcke - mehrere Gruppen trugen T-Shirts vom Bierkönig, dem beliebten Partyort auf Mallorca und machten das Mallorca-Feeling so perfekt. Immer wieder traf man Gruppen mit schwarzen T-Shirts, auf denen auf dem Bauch „Egal“ stand.

Krönchen, Sonnenbrillen und Hawaiiketten, mit denen sich die Gäste beschmückt hatten, ließen die Grugahalle in roten, blauen, lila, grünen und gelben Farben aufleuchten. Eine Frau mittleren Alters, die mit zwölf Freunden vor Ort war, aber anonym bleiben wollte, sagte: „Musiktechnisch ist es megageil, auch nicht zu voll. Alle die, die Ballermann-Hits mögen, sind hier richtig.“ Oli. P und Mia Julia seien für sie die Highlights.

Wendler macht klare Aussage

Doch bei einer richtigen Schlagerparty, wie man sie von Mallorca kennt, darf natürlich Einer nicht fehlen: Michael Wendler! Und auf den freuten sich die Gäste ganz besonders. Nachdem andere Schlagerstars bereits mehrere Stunden für gute Stimmung gesorgt hatten, kam der Wendler auf die Bühne gerannt. Und es ging sofort los: „Egal, du hattest mich nach dem ‚Hallo‘ “. Das Publikum ist außer sich und die ganze Grugahalle singt mit: „Egal“. Wieder schossen Feuerflammen von der Bühne hoch.

Michael Wendler brachte in Essen Hits wie „Sie liebt den DJ“ und „Egal“ zum Besten. (Symbolbild) Foto: imago images / Revierfoto

Dann gab der Wendler zu: „Nach fünf Monaten. Ich habe euch ein bisschen vermisst“ und schon packte er seinen nächsten Hit „Sie liebt den DJ“ aus. Während er „Wenn alle Stricke reißen“ sang, ging er von der Bühne zu seinen Fans und reichte vielen die Hand. Dabei machte er eine klare Aussage: „Scheiß auf Corona.“ Damit war wohl klar: Dem Wendler waren seine Fans offenbar wichtiger als der Schutz vor dem Coronavirus.

Weil „Egal“ so schön war, sang der Wendler das Lied vor seinem Abgang nochmal. Und die aufgeheizte Menge verabschiedete den Schlagerstars mit lauten Rufen und Klatschen. Keine Frage also die Fans sind froh, dass der Wendler wieder auf der Bühne zu sehen ist. Maurice Müller (24) sagte: „Der Wendler ist und war der beste hier.“ Sein Freund Jonas Bongers (21) stimmt ihm direkt zu. Die Duisburger seien hauptsächlich wegen dem Wendler gekommen.