In der Essener Innenstadt kam es am Sonntagabend zu einer Messerstecherei.

Essen: Messerstecherei in der Innenstadt! Mann lebensgefährlich verletzt

Essen. Mitten in der Innenstadt von Essen ist eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern eskaliert.

Als einer der beiden ein Messer gezückt hat, sind die Augenzeugen eingeschritten.

Essen: Auseinandersetzung in Innenstadt eskaliert

Erst waren wilde Beschimpfungen zu hören, dann flogen die Fäuste. Auf der Hachestraße Ecke Henriettenstraße in die Essener Innenstadt eskalierte am Sonntagabend eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Gegen 18 Uhr riefen Augenzeugen die Polizei. In der Zeit zückte einer der Männer ein Küchenmesser und stach damit mehrmals auf sein Opfer ein. Dabei zog es sich schwere Verletzungen am Hals und Bauch zu. Das Messer hat der Mann in einen umliegenden Mülleimer geworfen. Den Beamten gelang es allerdings kurz darauf den Täter zu fassen. Dieser konnte überwältigt werden und musste zur weiteren Befragung auf die Wache folgen.

In der Essener Innenstadt kam es am Sonntagabend zu einer Messerstecherei. Foto: Justin Brosch

Opfer schwebt in Lebensgefahr

Schließlich sei noch unklar, ob sich Täter und Opfer überhaupt kennen und worum es in der Auseinandersetzung ging. Währenddessen wurde der Verletzte in die Uniklinik transportiert, dort schwebe er in Lebensgefahr.

Die Hachestraße war während Zeit des Einsatzes komplett gesperrt. An der Stelle sicherte die Polizei bereits Spuren und konfiszierte die Tatwaffe. (neb)