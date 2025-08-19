Streit auf offener Straße in Essen ++ Zwei Männer niedergestochen

Brutale Szenen am späten Montagabend (18. August) in Essen. Wie die Leitstelle der Polizei Essen am Dienstagmorgen auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigt, ist ein Streit zwischen mehreren Personen auf der Zwinglistraße gegen 22.45 Uhr eskaliert.

Mehrere Beteiligte zückten dabei Waffen. Zwei Männer (24 und 27) wurden schließlich niedergestochen.

Messerstecherei in Essen – Tumult mit 100 Menschen

Es waren tumultartige Szenen. Als die ersten Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, standen sie zunächst einer Horde von etwa 80 bis 100 Menschen gegenüber. Ein Großteil von ihnen war allerdings nicht an der Auseinandersetzung beteiligt.

Es handelte sich nach Angaben der Polizei zum großen Teil um Schaulustige und Familienangehörige. In den eigentlichen Konflikt waren stattdessen fünf junge Männer verwickelt. Die ersten Einsatzkräfte mussten sich in dem Tumult zunächst zurechtfinden. Doch mit großer Präsenz schafften es die Beamten, die Lage zu entschärfen. Zu dem Zeitpunkt hatten allerdings bereits zwei der Beteiligten Stichverletzungen erlitten. Die beiden jungen Männer (24 und 27) kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Der Rettungsdienst bringt eines der Opfer ins Krankenhaus in Essen. Foto: WTV-News / Michael Weber

Festnahmen nach Messerstecherei in Essen

Einer der beiden Verletzten konnte noch in der Nacht wieder entlassen werden. Ein anderer zog sich hingegen schwerere Verletzungen zu und musste stationär aufgenommen werden. Es bestehe aber keine Lebensgefahr, beruhigte die Polizei.

Die Polizei konnte vor Ort zwei Tatverdächtige (25 und 27) festnehmen. Warum die Männer aneinandergeraten sind, ist unklar. Die Polizei Essen hat nun die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

Der Fall reiht sich ein in eine steigende Fallzahl von Konflikten, in denen Messer zum Einsatz kommen. Da hat Thomas Kufen vor der Kommunalwahl in NRW im Interview mit DER WESTEN angesprochen. „Wir haben ein großes Problem mit dem Thema Messer", so Essens Oberbürgermeister.