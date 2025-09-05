Essen-OB Kufen fordert nach Messer-Attacke an Schule: „Das müssen Eltern selbst tun“

„Wenn es Probleme gibt, dann müssen die auch angesprochen werden – und wir haben ein großes Problem mit dem Thema Messer. Gerade bei jungen Männern, Männern mit Migrationshintergrund.“ Das ist nicht etwa die Reaktion von Thomas Kufen auf die brutale Messer-Attacke auf die Lehrerin einer Essener Schule am Freitagmorgen (mehr dazu hier im Live-Blog >>>).

Das Zitat stammt aus dem Interview des Essener Oberbürgermeisters im Vorfeld der Kommunalwahl in NRW mit DER WESTEN (hier zum Nachlesen >>>). Kurz nach der Bluttat ist Thomas Kufen vor Ort. Im Gespräch mit DER WESTEN nimmt der CDU-Politiker jetzt alle Eltern in die Pflicht.

Essen-OB verspricht: „Schule ist jetzt nicht allein“

„Es ist ein großer Schock für die Schule, für die Eltern und für die ganze Stadt.“ Man sei im Austausch mit der Schulpflegschaft, mit den Eltern. „Die Schule ist jetzt nicht allein. Wir stehen zusammen und wir helfen, wo wir können“, verspricht Thomas Kufen. Man werde sehr genau beobachten, wie es der Schülerschaft und den Angehörigen nach dieser traumatischen Erfahrung gehe.

Unter dem Eindruck der Bluttat am Freitagmorgen (5. September) richtet Thomas Kufen den Blick in die Zukunft: „Wir haben dem Messer an der Schule den Kampf angesagt“, so der Essener OB und verweist darauf, dass die Stadt Essen die Hausordnung an vielen Schulen und Sportplätzen wegen zunehmender Gewalt geändert habe. So hat der Essener Stadtrat im Juli das Konzept „Schule als sicherer Ort“ beschlossen. „Die Stadt Essen hat bereits entsprechende Satzungen erlassen, um das Mitführen von Messern an bestimmten Orten zu verbieten und entsprechende Kontrollen durchführen zu können“, erläutert Kufen später bei Instagram.

„Niemand braucht ein Messer“

„Niemand braucht ein Messer, in der Schule nicht, im Kino nicht, im Bus nicht“, findet Kufen und fordert: „Deshalb müssen wir reinschauen in die Rucksäcke, reinschauen in die Schultornister. Das müssen in erster Linie die Eltern selbst tun und mit ihren Kindern drüber reden.“ Der 52-Jährige weiter: „Aber wenn das nicht ausreicht, machen wir es. In der Schule und auch in der Stadt.“ Ein Messer sei ein Tatwerkzeug und wer es dabei habe, setze es auch ein.

Auch Ayla Çelik sieht dringend Handlungsbedarf und fordert mehr Maßnahmen für Sicherheit. Die Landeschefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) NRW fordert mehr Fortbildungen im Umgang mit zunehmender Gewalt und gefährdeten Schülern. Es solle mehr in Schulpsychologen und Schulsozialarbeit investiert werden. Warum Ayla Çelik die von Thomas Kufen geforderten Taschenkontrollen ablehnt, erfährst du hier >>>>