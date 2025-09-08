Ausnahmezustand nach Messer-Attacke an Essener Berufskolleg – neue Details durchgesickert

Das Entsetzen nach dem Messer-Angriff auf eine Lehrerin am Berufskolleg an der Blücherstraße in Essen ist auch nach dem Wochenende noch immer groß. Schülerinnen und Schüler sowie das Kollegium sollen am Montag (8. September) dahin zurückkehren, wo sich die schreckliche Bluttat ereignet hat.

Dort, wo eine Lehrerin (45) mit einem Messer niedergestochen wurde. Gleich mehrfach soll ein 17-Jähriger auf sie eingestochen haben. Am Wochenende sickerte die erlösende Nachricht durch: Die 45-Jährige sei nach einer Notoperation außer Lebensgefahr. Der Tatverdächtige (17) liege weiterhin auf Intensivstation. Die brutale Bluttat zieht derweil weitere Kreise.

Ausnahmezustand am Essener Berufskolleg

Die brutale Bluttat hat am Freitag alle Beteiligten in Schockstarre versetzt. Während der Tatverdächtige zunächst auf der Flucht war, mussten Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften stundenlang im Schulgebäude ausharren. Eltern blieb nichts anderes übrig, als verzweifelt vor dem Schulgebäude zu warten (mehr dazu hier >>>).

Drei Tage später soll hier Unterricht nach Plan stattfinden, wie die Bezirksregierung Düsseldorf entschieden hat. Gewohnte Abläufe sollen den 1.800 Schülerinnen und Schülern Kontinuität und Halt geben. Bei Bedarf könnten Lehrkräfte den Unterricht allerdings auch anpassen. Schulpsychologen sollen vor Ort bereitstehen, um Hilfe anzubieten.

Appell an Eltern und Mitschüler

Zudem stellt die Stadt den Sicherheitsdienst, der Präsenz zeigen soll. Schulrucksäcke dürften die Einsatzkräfte allerdings nicht untersuchen. Dazu nahm der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen Eltern in die Pflicht (hier mehr Details >>>). Die Stadt Essen appellierte auch an Schülerinnen und Schüler, sich an ihre Lehrkräfte zu wenden, falls ein Mitschüler mit einem Messer prahle.

Die Messer-Attacke an der Schule in Essen soll am Donnerstag (11. September) auf Antrag der SPD Thema im Innenausschuss des NRW-Landtags werden. „Eine solche Tat kann natürlich nicht ohne Konsequenzen bleiben“, sagte SPD-Innenexpertin Christina Kampmann. Derweil ermittelt eine Mordkommission zu den Hintergründen der Tat. Zum möglichen Motiv des 17-Jährigen machten die Ermittler bislang keine Angaben. (mit dpa)