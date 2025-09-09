Nach Messer-Attacke an Essener Schule – Kufen-Maßnahme laut Expertin „wirkungslos“

Die brutale Bluttat am Berufskolleg an der Blücherstraße hat bis weit über die Grenzen von Essen für Entsetzen gesorgt. Ein 17-Jähriger hat am Freitag (5. September) mit einem Messer auf eine Lehrerin (45) eingestochen. Später wurde der Tatverdächtige von der Polizei mit Schüssen niedergestreckt (mehr dazu hier >>>).

Thomas Kufen war schnell vor Ort. Essens Oberbürgermeister teilte im Gespräch mit DER WESTEN mit, dass man „dem Messer an der Schule den Kampf angesagt“ habe. Kufen sprach von Messer-Verboten in Schulen und Sporthallen und sprach sich für Taschenkontrollen aus (hier mehr Details >>>). Doch diese Maßnahme sei „wirkungslos“, sagt Ayla Çelik im Gespräch mit DER WESTEN. Zumindest dann, wenn nicht an anderen Stellschrauben gedreht wird, so die Landeschefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) NRW.

Messer-Attacke in Essen: „Zunehmende Respektlosigkeiten“

Taschenkontrollen, bei denen Messer gefunden werden, die im schlimmsten Fall eingesetzt werden könnten, das sei das Ende einer Kette von Problemen, betont Ayla Çelik. Man müsse deutlich früher ansetzen, bevor sich Gewalt-Phantasien überhaupt verfestigen. Die Gründe für eine deutlich ansteigende Gewalt zwischen Schülerinnen und Schülern sowie gegen Lehrkräfte seien dabei genauso vielschichtig wie der Mangel an Ressourcen zur Aufarbeitung.

Die GEW-Landeschefin, die selbst 20 Jahre als Lehrerin gearbeitet hat, spricht von gesellschaftlichen Spannungen, sozialer Spaltung und einer Zunahme von psychischen Problemen bei Schülerinnen und Schülern. „Unsere Mitglieder melden uns zunehmende Respektlosigkeiten zurück“, so Ayla Çelik. Das sei die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite stehen überforderte Lehrkräfte, denen es an Ressourcen und Unterstützung fehle.

GEW-Vorsitzende Ayla Celik hält den Vorstoß von Essen-OB Kufen allein für „wirkungslos“. (Archivbild) Foto: IMAGO/Funke Foto Services/ Vladimir Wegener

GEW-Landeschefin mit dringenden Forderungen

Aktuell sei ein großer Teil der Lehrkräfte überlastet. So seien etwa die Klassen in NRW viel zu voll. „Die beste Abwehr von Gewalt ist nach meiner Erfahrung die Stärkung der Beziehungsarbeit“, erläutert die GEW-Landeschefin. Doch für eine Auseinandersetzung mit (Problem-)SchülerInnen sei schlicht keine Zeit. Zusätzlich gebe es viel zu wenige Schulpsychologen und Schulsozialarbeiter.

Beispiel gefällig? „Ich komme von einer Gesamtschule mit 1.000 Schülern. Wir hatten eine Sozialarbeiterin, die nur an zwei Tagen für einige Stunden da war“, blickt Ayla Çelik auf ihre aktive Zeit als Lehrerin zurück. „Da muss massiv investiert werden“, um mitzubekommen, wer gefährdet ist und Unterstützung braucht, fordert die Gewerkschafterin.

Aktuell seien Lehrkräfte vielerorts komplett überlastet. Selbst wenn sie Konflikte erkennen, fehle häufig der Raum, diese zu begleiten oder im Ernstfall Ordnungsmaßnahmen (Konfliktgespräche mit Schülern und Eltern bis hin zu Schulverweisen oder Anordnung psychologischer Betreuung) durchzusetzen. Lehrkräfte müssten entlastet werden, durch kleinere Klassen, durch begleitete Fortbildung mit Deeskalationsstrategien und durch ein multiprofessionelles Team mit ausreichend Schulpsychologen und Sozialarbeitern.

Taschenkontrollen könnten dabei maximal unterstützend das Sicherheitsgefühl erhöhen. Um die Probleme frühzeitig zu erkennen, sei echte Präventionsarbeit nötig. Das bedarf einer nachhaltigen Strategie – und natürlich Geld. Die Effekte wären nachhaltig, aber schwer messbar – und daher im Wahlkampf vor der Kommunalwahl in NRW am Sonntag (14. September) offenbar nicht das erste Mittel der Wahl.