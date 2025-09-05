Messer-Attacke auf Lehrerin in Essen – „Gewalt an der Tagesordnung“

Essen steht nach der Messer-Attacke auf eine Lehrerin am Freitag (5. September) unter Schock (hier alle Entwicklungen im Liveblog >>>>). Ayla Çelik, Landeschefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) NRW, fordert jetzt dringend Maßnahmen für mehr Sicherheit.

Die GEW beobachte eine Zunahme von Gewalt an Schulen. Sowohl verbale als auch körperliche Aggressionen seien weit verbreitet. Çelik mahnt: „Vorsicht ist besser als Nachsicht“. Die GEW-Landeschefin fordert dringend Investitionen in Prävention.

Handlungsbedarf nach Messer-Attacke in Essen

Die Bluttat am Essener Berufskolleg ist in seiner Brutalität ein Einzelfall. Aber grundsätzlich steigen die Fallzahlen von Gewalt im schulischen Kontext. Die GEW sieht Ursachen auch außerhalb der Schulen. Familiäre Konflikte, wirtschaftliche Belastungen und soziale Medien spielen eine entscheidende Rolle. Diese Faktoren können Jugendliche negativ beeinflussen. Die Landesregierung solle Gewaltprävention priorisieren und entsprechende Maßnahmen umsetzen.

Bei Gewalt gegen Lehrkräfte würden sich die Betroffenen nicht ausreichend geschützt fühlen. Die GEW fordert deshalb Fortbildungen für den Umgang mit Gewalt und gefährdeten Schülern. Zeitliche Ressourcen müssten bereitgestellt werden, um Deeskalationsstrategien in den Alltag zu integrieren.

Hilft ein Messerverbot?

Die GEW fordert gezielte Unterstützung durch Schulpsychologie und Schulsozialarbeit. Taschenkontrollen und Metalldetektoren lehnt Ayla Çelik ab.

Sie sieht darin keine nachhaltigen Präventionsmaßnahmen. Ein gesellschaftlicher Wandel in der Haltung zu Gewalt ist notwendig. „Allein über Verbote erreiche man keine Verhaltensveränderung“, betont die GEW-Landeschefin. (mit dpa)

