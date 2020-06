Essen: Bei einer brutalen Messer-Attacke in einer Straßenbahn wurde ein 27-Jähriger schwer verletzt. (Symbolbild)

Essen: Gewalt-Eskalation in Straßenbahn – Männer bespucken Frau und stechen 27-Jährigen nieder!

Essen. Unglaubliche Szenen in einer Straßenbahn in Essen am Samstagabend!

In der Ruhrbahn-Linie 109 auf der Steeler Straße in Essen bespuckten zwei junge Männer erst eine Frau. Danach zückte einer der Männer ein Messer und stach mehrmals auf einen Mitfahrer (27) ein. Das 27-jährige Opfer erlitt schwere Verletzungen.

Essen: Junge Männer rasten in Straßenbahn völlig aus

Wie die Polizei mitteilte, stiegen die beiden betrunkenen Männer (22 und 24 Jahre alt) am Samstag gegen 18.30 Uhr an der Haltestelle Schwanenbusch in die Straßenbahn. Sie bespuckten eine Frau und stießen einen anderen Fahrgast zur Seite.

Danach stellten sich die beiden Männer auf die Sitze und schlugen gegen die Scheiben der Straßenbahn.

Männer attackieren Mitfahrer

Ein 27-jähriger Mitfahrer rief die Polizei. Doch die beiden Männer bekamen das mit und gingen sofort auf den Anrufer los.

+++ Corona-Skandal in Rheda-Wiedenbrück – Clemens Tönnies ist sich keiner Schuld bewusst +++

Einer der Männer zückte ein Messer und stach mehrmals auf sein Opfer ein. Der 27-Jährige erlitt Stichverletzungen an Armen, Nacken und Schultern, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Mittlerweile konnte der Mann allerdings wieder nach Hause.

Polizei nimmt Täter fest

Die Polizei konnte die beiden Täter in der Straßenbahn mithilfe von Pfefferspray überwältigen und festnehmen. Die Ermittlungen laufen. (nr)