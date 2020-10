Essen: Messer-Attacke in Kray! Polizei jagt mit Hubschrauber nach 45-Jährigem – er ist weiter auf der Flucht!

Essen. Hubschrauber-Einsatz in Essen nach einer Messerattacke am Donnerstag in Kray! Trotz einer intensiven Fahndung am Abend ist der Täter auch am Donnerstag noch immer auf der Flucht.

Die Polizei Essen und bittet jetzt die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach einem 45-jährigen Mann mit Glatze.

Essen: Die Polizei fahndete am Mittwoch mit einem Hubschrauber nach einem Messerstecher. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Essen: Mann geht mit Messer auf Ex-Frau los – so geht es dem Opfer

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Essen hat sich der 45-Jährige am Abend gegen 19.20 Uhr mit seiner Ex-Frau (49) in einer Wohnung in Kray gestritten.

Dabei soll der 45-Jährige ein Messer gezückt und seine Ex damit verletzt haben. Rettungssanitäter versorgten das Opfer notfallmäßig und brachten es dann ins Krankenhaus. Laut den Behörden schwebt die Frau aktuell nicht in Lebensgefahr.

Messer-Attacke in Essen: Polizei sucht diesen Mann

Nach der bislang erfolglosen Fahndung hat die Polizei Essen eine Mordkommission eingerichtet. Die Beamten bitten um jeden Hinweis, der zur Ergreifung des Täters führen kann.

So wird der gesuchte 45-Jährige beschrieben:

etwa 1,75 Meter groß

„osteuropäisches Erscheinungsbild“

Glatze

Zum Zeitpunkt der Tat trug er einen dunkelblauen Pullover und eine dunkle Jeans.

Du hast zum Tatzeitpunkt um den Bereich des Friedhofs Schonnebeck etwas Verdächtiges beobachtet oder kannst Hinweise zum flüchtigen Täter machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Essen unter der Nummer: 0201/829-0. (ak)