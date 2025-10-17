Vor der Messe „Spiel“ in Essen warnt der Veranstalter: DIESE Besucher werden abgewiesen

Ob Spieleklassiker wie Monopoly oder doch eher Kartenspiele wie Uno: Die Spielewelt ist mittlerweile gefühlt unendlich groß. Dass Entwickler und Newcomer aber auch immer wieder Neues bereithalten, um sich die Freizeit oder Urlaubstage zu vertreiben, zeigt jetzt einmal mehr die Messe Spiel in Essen.

In diesem Jahr findet sie vom 23. bis 26. Oktober statt und lädt Spiele-Fans im wahrsten Sinne des Wortes zu vier Tagen Spiel und Spaß ein. Wie DER WESTEN bereits warnte, sollten sich Besucher allerdings ranhalten, wenn sie noch ein Ticket erhalten wollen. Denn schon am Mittwoch (15. Oktober) waren Tickets für den Samstag ausverkauft. Auch andere Kontingente neigten sich bereits dem Ende entgegen (wir berichteten). Wer jetzt versucht, Tickets über andere Verkaufsportale zu ergattern, muss laut Veranstalter aber vorsichtig sein.

Messe „Spiel“ in Essen: „Das geht nicht“

Laut einem Sprecher des Veranstalters Merz Verlag erlebten sie im Vorjahr das erste Mal den Fall, dass die Spielemesse in Essen restlos ausverkauft war. 204.000 Besucher strömten im Vorjahr in die Messe-Halle in Essen. In diesem Jahr werde das Spielemessen-Gelände noch um eine weitere Halle erweitert, sodass man sich das neue Ziel von 220.000 Besuchern steckte. 55.000 Besucher könnten demnach pro Tag gleichzeitig auf der Spiel-Messe unterwegs sein.

Damit sich niemand unverhofft Zutritt verschafft, wurden die Tickets laut Veranstalter personalisiert. „Das hat natürlich auch den Grund, dass wir hoffen, den florierenden Drittmarkt eindämmen zu können.“ Denn dass die Tickets für die Messe Spiel in Essen mittlerweile auch auf Online-Plattformen wie „Kleinanzeigen.de“ weiterverkauft werden, dessen ist man sich bewusst. „Dass Dritthändler eventuell anfangen, plötzlich Hunderte von Tickets zu kaufen und die dann überteuert weiterzuverkaufen – das geht halt natürlich nicht“, positioniert man sich beim Merz Verlag ganz klar dagegen.

Besucher müssen aufpassen

Natürlich sei es ganz normal, dass Besucher auch mal verhindert sein können. Ihre Tickets sollten sie aber dann im besten Fall an Freunde oder Familie weitergeben. Dabei müssen sie allerdings eines beachten: „Es wird stichprobenweise kontrolliert, ob eine Genehmigung, also eine schriftliche Erlaubnis und eine Kopie von dem Ausweisdokument des ursprünglichen Ticketinhabers mitgeführt wird“, so ein Sprecher des Merz Verlages.

Die Tickets an die Veranstalter der Spiel in Essen direkt zurückgeben, sei nicht möglich. „Dadurch, dass die Tickets personalisiert sind und wir auch generell wie andere Veranstaltungen hier mit den Kontingenten rechnen müssen, sind die Tickets nicht stornierbar und nicht zurückgebbar.“ Besucher sollten sich vor ihrem Besuch der Messe Spiel also besser vorbereiten, bevor sie am Ende viel Stress oder im schlimmsten Fall riskieren, gar nicht erst aufs Messegelände gelassen zu werden. Mit Stand von Freitag (17. Oktober, 12.40 Uhr) waren im Übrigen für Donnerstag, Freitag und Sonntag noch restliche Tickets verfügbar.