Essen: Massenschlägerei ++ Auch Schlagwerkzeug im Einsatz ++ Ein Detail macht stutzig

Essen: Am Montagnachmittag gingen mehrere Männer aufeinander los.

Essen. Massenschlägerei in Essen!

Am Montagnachmittag haben sich mehrere Personen in der Siedlung Hörsterfeld in Essen brutal angegriffen.

Essen: Massenschlägerei mit Baseballschläger

Um 15.20 Uhr wurde die Polizei zu einer Massenschlägerei am Von-Ossietzky-Ring gerufen. Dort schlugen vier Männer aufeinander ein. Auch Schlagwerkzeuge, vermutlich Baseballschläger, sollen dabei zum Einsatz gekommen sein, wie die Polizei gegenüber DER WESTEN berichtete. Im Umfeld sollen sich bis zu 20 weitere Personen aufgehalten haben.

Eine Person wurde bei der Schlägerei leicht verletzt, möglicherweise soll es auch noch einen zweiten Leichtverletzten geben. Vier Personen wurden vorläufig festgenommen. Warum es zu der Schlägerei gekommen war, ist bisher nicht klar.

Essen: Nach einer Massenschlägerei am Montagnachmittag durchsuchten Polizisten den Tatort ab. Foto: Justin Brosch

Nach ersten Informationen soll sich die Schlägerei in der Nähe des Tatorts stattgefunden haben, wo vor wenigen Tagen ein 14-jähriger Junge an einer Bushaltestelle durch einen Messerstich getötet worden war. >>> Essen: Etliche Menschen trauern um Teenager (†14)

Vermutlich gebe es keinen Zusammenhang zwischen der Massenschlägerei und der Tötung des 14-Jährigen. Das werde sich aber noch zeigen, sagte eine Sprecherin der Polizei gegenüber DER WESTEN.