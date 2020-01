Mehrere Menschen prügelten während der Silvesternacht in Essen aufeinander ein. (Symbolbild)

Essen: Massenschlägerei in Silvesternacht – Polizei findet Schwerverletzten auf der Straße

Essen. An der Friedrich-Ebert-Straße in Essen haben sich am frühen Sonntagmorgen mehrere Menschen eine Prügelei geliefert.

Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei Essen. Als die Beamten um 5.15 Uhr eintrafen, waren bereits mehrere Männer geflohen. Sie hatten einen Schwerverletzten zurückgelassen.

Essen: Massenschlägerei in der Innenstadt

Die Polizei versorgte den Mann und ließ ihn in ein Krankenhaus bringen. Seine Personalien sind derzeit unbekannt.

Mehrere Zeugen berichteten, dass drei oder vier Männer in Richtung Limbecker Platz und dann zum Grüngürtel geflüchtet seien.

Während der Fahndung entdeckte ein Streifenwagenteam einen Verdächtigen, der bei Erblicken des Polizeiwagens sofort wegrannte.

------------------------------------

• Mehr Themen aus der Region:

Silvester-Chaos auf der A2: Massankarambolage in Dortmund – Autobahn gesperrt!

NRW: Mann ersticht Ex-Partnerin in Silvesternacht! Tochter (6) zum Tatzeitpunkt in Wohnung

• Top-News des Tages:

NRW: Silvester-Hölle im Krefelder Zoo! Affenhaus brennt komplett nieder – Tiere haben keine Chance

Dschungelcamp: RTL macht es offiziell! Das sind die Teilnehmer 2020 – die Fans haben sofort einen Verdacht

-------------------------------------

Mann verletzt sich auf der Flucht vor der Polizei schwer

Bei seiner Flucht sprang der Mann (21) über einen Zaun, stürzte mehrere Meter tief und verletzte sich schwer.

Er wurde ebenfalls in ein Essener Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt derzeit zu den Hintergründen der Schlägerei. Wie es zu der Massenschlägerei kam und wie viele Menschen daran beteiligt waren, ist derzeit Gegenstand der Untersuchungen.

Es war nicht der einzige dramatische Vorfall in der Silvesternacht in NRW. Was sonst noch geschah, liest du hier >>> (vh)