Essen: Massenhaft Coronaverstöße! Polizisten trauen ihren Augen nicht – „Kann richtig teuer werden“

In Essen hat die Polizei am Freitagabend massenhaft Coronaverstöße festgestellt. (Symbolfoto)

Essen. Massenhaft Coronaverstöße in Essen!

Am Freitagabend kontrollierte die Polizei eine Bar in Essen. Als die Beamten das Lokal betraten, konnten sie ihren Augen nicht trauen.

Essen: Massenhaft Coronaverstöße in Bar

Wie die Polizei mitteilte, entdeckten die Beamten am Freitag gegen 22.50 Uhr eine größere Menschenmenge vor einer Bar in der Essener Innenstadt. Daraufhin gingen die Polizisten in das Lokal hinein.

Der gesamte Raum war mit Menschen gefüllt, der erforderliche Mindestabstand wurde nicht eingehalten. Weder die Gäste, noch das Servicepersonal trugen Masken. Auch eine Kundenkontaktliste gab es nicht.

+++ Kitas in Essen öffnen in Coronakrise wieder – Erzieherin gesteht offen „Das ist sehr schwierig“ +++

+++ Junge (6) klettert in Essen aus Kinderzimmer-Fenster und schwebt plötzlich in Lebensgefahr – Nachbar wird zum Helden +++

Mehr als 160 Ordnungswidrigkeiten

Als die Gäste die Polizisten kommen sahen, versuchten einige über den Notausgang aus der Bar zu fliehen. Die Beamten konnten das jedoch verhindern.

Von allen Anwesenden konnten die Personalien erfasst werden. Mehr als 160 Ordnungswidrigkeiten wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung wurden gefertigt. Danach sprachen die Beamten Platzverweise aus.

---------------------------------------

Mehr aus Essen:

Sparkasse in Essen: Endlich! Darauf warten Kunden schon lange

Polizei-Großeinsatz in Essen! Streit zwischen Großfamilien eskaliert – Polizei stellt Waffen sicher

Tiersterben mitten in Essen – das ist der tragische Grund

Mann (24) soll Minderjährige in Essen vergewaltigt haben – doch darum gerät der Prozess ins Stocken

---------------------------------------

„Das kann richtig teuer werden“

Die betroffene Bar wurde nach dem Polizeieinsatz am Freitagabend verschlossen und der Betreiber nochmals auf die Regeln hingewiesen.

Am Samstag konnten in dem Lokal zwar keine weiteren Verstöße festgestellt werden. Dem Betreiber drohen trotzdem Konsequenzen. Für den Mann könne es „richtig teuer werden“, sagte eine Sprecherin der Stadt Essen der „WAZ“.