Essen: Maskierte Männer überfallen Laden in Altendorf – und zücken Schusswaffen

Essen. Schwerer Raubüberfall in der Nacht in Essen! Zwei maskierte Männer bedrohten am Freitagabend vier Mitarbeiterinnen in einem Lebensmittelgeschäft auf der Helenenstraße. Die Polizei sucht dringend nach Hinweisen.

Gegen 22 Uhr sollen die beiden bislang Unbekannten in den Laden gestürmt sein, als eine der Mitarbeiterinnen gerade die Türen abschließen wollte. Die Männer zückten ihre Schusswaffen, wie die Polizei Essen am Sonntag mitteilt.

Essen: Schwerer Raubüberfall mit Schusswaffen

Demnach sollen sie geschrien haben, dass es sich um einen Überfall handle und sich die Frauen ruhig verhalten sollten. Eine Mitarbeiterin war noch mit der Abrechnung beschäftigt. Ihr rissen sie die Geldscheine und auch Münzrollen aus der Hand.

------------------------------------

• Mehr Themen aus Essen:

Mann kämpft nach Messer-Angriff in Essen um sein Leben – Polizei schnappt Verdächtigen

Hunde-Besitzer aus Essen völlig verzweifelt: „Mein Hund stirbt, wenn er nicht sofort Hilfe bekommt!“

• Top-News des Tages:

Rückruf bei Edeka: Salmonellen-Gefahr! DIESES Produkt solltest du auf keinen Fall essen

„Traumschiff“: ZDF muss Filmreihe sofort absetzen – DAS ist der Grund

-------------------------------------

Und damit flüchtete das Duo aus dem Geschäft. Die Frauen alarmierten sofort die Polizei, die nach den Flüchtigen fahndete - bislang allerdings erfolglos.

So werden die Tatverdächtigen beschrieben:

Die Männer sind zwischen 20 und 30 Jahre alt

Sie waren schlank und hatten dunkle Augen und Augenbrauen

Einer soll hängende Augenlider gehabt haben

Beide sprachen akzentfrei Deutsch

Einer der beiden trug weiße Turnschuhe und eine rote Kapuzenjacke in „Holzfäller“-Optik

Ihre Beute haben sie in eine rot-weiße Plastiktüte und in einen schwarz-weißen Stoffbeutel gestopft

Polizei sucht Zeugen

Hast du den Überfall gesehen oder kannst Hinweise zu den Tätern geben? Dann melde dich bei der Polizei unter 0201/829-0. (js)