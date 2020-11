Essen: Masken-Ärger am Hauptbahnhof – die Polizei kann nicht fassen, mit wem sie es dabei zu tun hat

Essen. Verstöße gegen die Maskenpflicht zu ahnden dürfte für die Polizei in Essen wahrscheinlich schon zum Alltagsgeschäft gehören.

In öffentlichen Verkehrsmitteln, beim Einkaufen oder an Bahnhöfen gilt die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes. Ein Verstoß gegen die Verordnung am Hauptbahnhof Essen rief am Montag erneut die Polizei auf den Plan. Als sie merkten, wer der Übeltäter war, dürften die Beamten nicht schlecht gestaunt haben.

+++ Alle aktuellen Corona-News aus NRW findest du in unserem Live-Blog +++

Essen: Polizei überprüft Maskenverweigerer – und staunt nicht schlecht

Der 42-jährige Maskenverweigerer wollte am Hauptbahnhof in eine S-Bahn der Linie 6 einsteigen. Mitarbeiter der Bahnsicherheit informierten daraufhin die Polizei, dass sich der Mann trotz mehrfacher Aufforderung durch mehrere Bahnmitarbeiter keinen Mund-Nase-Schutz aufsetzen wollte.

Bundespolizisten überprüfen die Einhaltung der Maskenpflicht am Essener Hauptbahnhof (Symbolbild vom September 2020). Foto: imago images / Gottfried Czepluch

Auch die Bundespolizisten versuchten daraufhin ihr Glück – doch ihre Worte stießen ebenfalls auf taube Ohren.

+++ Essen: Frau angefahren und abgehauen – als die Polizei den Täter findet, ist sie schockiert +++

Als die Beamten daraufhin die Identität des Mannes feststellten, kamen sie zu einer überraschenden Erkenntnis: Dies war nicht das erste Mal, dass der Mann wegen eines fehlenden Mund-Nase-Schutz mit der Polizei in Kontakt gekommen war.

Maskenverweigerer ist Polizei bestens bekannt

Der Vorfall am Hauptbahnhof am Montag markierte sogar bereits das insgesamt sechste (!) Mal, dass sich der nigerianische Staatsangehörige laut Polizei „öffentlichkeitswirksam und lautstark geweigert hatte, im Hauptbahnhof oder in Zügen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen“.

------------------------------------

Mehr News aus Essen:

-------------------------------------

Die Beamten erteilten dem 42-Jährigen daraufhin einen Platzverweis – und auch hier benötigte es erst mehrfache Aufforderungen, bis der Mann den Hauptbahnhof verließ. Auf ihn kommt zusätzlich noch ein Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung zu. (at)