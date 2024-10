Essen: Martinszug abgesagt! Eltern bitter enttäuscht – „Sehr schade für unsere Kinder“

Anfang November ist wie jedes Jahr die Zeit für Martinsumzüge. In großer Vorfreude basteln die Kinder bereits an ihren Laternen und freuen sich schon darauf, mit ihren Freunden und Familien durch die Straßen zu laufen und Martinslieder anzustimmen. In Essen gibt es jetzt allerdings schlechte Nachrichten.

Gleich zwei Martinsumzüge in der Stadt werden in diesem Jahr leider ausfallen müssen. Für einen sieht es sogar in den kommenden Jahren eher schlecht aus. Schon jetzt ist die Trauer in Essen groß.

Essen: Beliebter Martinszug abgesagt

Es hat wohl nicht sollen sein. Der Grugapark in Essen hat den Martinsumzug für 2024 abgesagt. Dabei ist die Aktion auf dem Parkgelände im vergangenen Jahr mit 6.000 Teilnehmenden überaus gut besucht gewesen. Darin besteht allerdings auch teilweise der Grund für die Absage.

Um den Umzug erneut auf die Beine zu stellen, fehlt es dem Grugapark an finanziellen und personellen Mitteln. Das Herbst-Highlight ist für den Park alleine nicht mehr zu stemmen. Doch keine Sorge, es sind bereits andere Aktionen geplant. So soll es für Kinder etwa einen Sprayer-Workshop geben oder auch ein Zauberer- und Zirkusprojekt.

Essener enttäusch: „Schade für unsere Kinder“

Ob der Umzug an der Gruga dann im nächsten Jahr wieder stattfinden wird? Das steht allerdings ebenfalls noch in den Sternen. Zunächst muss die Finanzierung geklärt und personelle Unterstützung gefunden werden. Diese traurigen Aussichten verstimmen die Essener sichtlich. Auf Facebook reagieren sie verständnislos.

„Sehr schade für unsere Kinder“, schreibt ein Nutzer in einer Essener Facebook-Gruppe. „Für jeden noch so unwichtigen Scheiß ist oft Geld da.“ Ein anderer kann sich da nur anschließen. „Unglaublich, armes Land. Auf heimische Traditionen wird verzichtet, weil es Geld kostet.“

Essen: Hier finden Martinszüge statt

Leider bleibt es nicht bei der einen Absage. Laut Radio Essen findet auch der Martinsumzug in Kupferdreh nicht statt. Auch hier fehlt die nötige Unterstützung. Alternativ können Familien mit ihren Kindern an den Aktionen in Dilldorf oder Byfang teilnehmen, die jeweils am 10. November um 17.00 Uhr starten.

In diesen Stadtteilen sind Martinsumzüge geplant: