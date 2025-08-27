Mann besucht Essen nach Jahren wieder – und ist geschockt: „Katastrophale Zustände“

Nach Jahren stattet ein Mann Essen wieder einen Besuch ab und filmt sich, wie er die Stadt erkundet. Er findet knappe Worte: „Katastrophale Zustände“.

Bei seinem Gang durch die Stadt trifft der YouTuber auf die verschiedensten Orte und Menschen. Dabei vergleicht er seine Eindrücke mit seinen Erinnerungen von vor zehn Jahren und ist erschüttert. SO hatte er Essen nicht in Erinnerung.

Mann kommt nach zehn Jahren wieder nach Essen

Auf seiner Erkundungstour steigt der Mann am Essener Hauptbahnhof aus und macht sich auf den direkten Weg in die Innenstadt. „Hier ist irgendwas los. Ein Straßenfest oder so“, sagt er und folgt den lauten Tönen der Musik. Schnell stellt sich heraus, dass es sich um eine Art Rock-Konzert handelt. „Hier ist ja richtig was los heute“.

Anschließend steigt der YouTuber vom Channel „Mein Reisetagebuch“ am Rheinischen Platz in den U-Bahn-Tunnel hinab. Was er dort sieht, schockiert ihn extrem. „Guck dir mal den Müll an. Wie die da alles drauf schmeißen“, macht er auf den zahlreichen Müll auf den Gleisen aufmerksam. „Katastrophe.“

Die Stadt hat auch schöne Ecken

Auch im Stadtteil Altenessen angekommen, ist er schockiert von dem Müll, der mitten auf der Straße und um die Müll-Container herum liegt. In einem kleinen Park merkt er aber schnell, dass nicht in allen Ecken von Essen Müll herumliegt. „Das ist zu sauber hier. Das wollen die Zuschauer nicht sehen“, kommentiert er mit einem Augenzwinkern. „Das ist kein Brennpunkt. Das ist viel zu schön.“

Letztendlich ist es vor allem die Sauberkeit, die der YouTuber an der Stadt zu bemängeln hat. „Essen hat aber auch schöne Ecken“, betont er. Ein Ausflug in den Grugapark – „wahrscheinlich der schönste Ort von ganz Essen“ – oder zur Zeche Zollverein würden sich seiner Meinung nach auf jeden Fall lohnen.