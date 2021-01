Essen: Mann wirft vermeintlichen Molotowcocktail aus Fenster – Polizei hat besondere Strafe für ihn

Seltsamer Vorfall in Essen! Ein Mann warf einen vermeintlichen Molotowcocktail aus seinem Fenster. Dafür hatte die Polizei Essen eine besondere Strafe für ihn parat.

Am Samstag, gegen 15.15 Uhr, rief eine Frau bei der Leitstelle in Essen an. Sie sagte den Beamten, dass sie eine qualmende Flasche sah, die aus einem Fenster eines Wohnhauses an der Töpferstraße in Bergerhausen geworfen wurde.

Essen: Polizei findet vier Personen vor

Sofort machte sich die Polizei Essen auf dem Weg dorthin, um diesem Hinweis nachzugehen. Tatsächlich fanden die Einsatzkräfte auf der Töpferstraße eine beschädigte Flasche sowie ein angezündetes Tuch.

Die Polizei Essen hatte eine besondere Aufgabe für den Mann. (Archivbild) Foto: imago images / ULMER Pressebildagentur

Weitere Zeugen halfen mit ihren Aussagen den Beamten, den Verursacher zu finden. Sie Hinweise führten die Polizei zu einer Wohnung, in der sich insgesamt vier Personen aufhielten, ein 17, 18 und 20-jähriger Mann sowie ein 17-jähriges Mädchen.

Der 20-Jährige aus Dortmund gestand der Polizei Essen, dass er die Flasche mit dem Tuch aus dem Fenster warf. Warum er das tat, verriet er aber nicht.

---------------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

------------------------

Essen: Polizei hat besondere Aufgabe

Durch den Flaschenwurf wurde zum Glück niemand verletzt und es kam auch sonst zu keinen Beschädigungen. Die Polizei Essen hatte dennoch eine besondere Bestrafung für ihn: Er musste im Beisein der Beamten die Straße reinigen.

---------------------

Mehr News aus Essen:

Essen: Polizei löst illegalen Gottesdienst mit rund 100 Teilnehmern auf ++ Gemeinde wehrt sich gegen Falschmeldungen

Essen: Riesenschock für Förster! Als er den Kruppwald durchläuft, kann er seinen Augen nicht trauen

A40 in Essen: Frau fährt unter Autobahnbrücke – dann kracht etwas durch ihr Dachfenster! „Es wäre vorbei gewesen“

---------------------

Anschließend nahmen die Polizisten den 20-Jährigen mit zur Kriminalwache, zu erkennungsdienstlichen Behandlung, heißt es von den Beamten aus Essen.

Danach durfte der Dortmunder die Wache in Essen wieder verlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (ldi)

+++ Essen: Polizei kriegt brisanten Corona-Tipp – er führte zu Großeinsatz mitten in der Stadt +++

Nicht so glimpflich ging es für eine Frau am Samstagabend in Essen aus. Sie wollte einen Küchenbrand selbst löschen und traf eine folgenschwere Entscheidung. Hier liest du mehr <<<