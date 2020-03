Essen: Mann wendet sich verzweifelt an die Ruhrbahn – weil er nach DIESER jungen Blondine aus der U-Bahn sucht

Essen. Wo die Liebe hinfällt ... In diesem Fall aus Essen ist es jedenfalls ein verzweifelter Aufruf, da sich die Liebenden noch gar nicht richtig gefunden haben.

Am Donnerstag fuhr ein Mann mit der U18 der Ruhrbahn in Essen vom Berliner Platz in Richtung Mülheim. Dabei fiel ihm eine junge Blondine ins Auge. Doch wie es der Zufall so will, reagierte der Mann nicht schnell genug und schwupps, weg war die Frau.

Essen: Mann meldet sich bei der Ruhrbahn - weil er diese Blondine sucht

Diese Chance wollte der Unbekannte allerdings nicht ungenutzt lassen. Also suchte er Kontakt zum Verkehrsunternehmen, um einen öffentlichen Aufruf zu starten. „Hallo liebe Ruhrbahn, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen..“: So fangen seine Worte an.

Und natürlich kann die Ruhrbahn vermitteln. Der Text wird kurzerhand bei Facebook gespielt - mit pinken Rahmen und Herzchen und allem, was dazu gehört. Dazu klaut sich das Unternehmen auch noch mal eben den Slogan der Dating-App „Parship“ und textet ihn um: „Alle 11 Minuten ...“ steht in großen Lettern über dem Brief und unten wird vermerkt: „Ich ruhrbahne jetzt“

Und weiter heißt es in den Zeilen des unbekannten Verehrers: „Ich saß auf einem leeren 4er Platz und nebenan saß ein junges blondes Mädchen mit langen Haaren und sah etwas müde aus. Stütze sich zwischendurch den Kopf“, erinnert sich der Mann an den Donnerstag (27. Februar) gegen 21.40 Uh, als es um ihn geschah.

Mädchen lächelte ihn an

Denn: Das Mädchen soll ihn immer wieder angelächelt haben. Und auch als bei an der Haltestelle „Eichbaum“ ausstiegen, soll sie ihn noch mal sehr deutlich angelächelt haben.

„Leider bin ich total verpeilt und habe natürlich nicht nach ihrer Nummer gefragt“, gibt der Romantiker offen zu.

So beschreibt er sich selbst:

Er ist etwa 1,85 Meter groß

Er hat blonde Haare und einen Zopf, die Seiten kurz rasiert

Er hatte eine schwarze Wildlederjacke an.

Na, fühlst du dich jetzt angesprochen? Wir drücken die Daumen, dass die beiden sich schon bald finden werden. Der Beitrag wurde jedenfalls schon fleißig bei Facebook geteilt. Auf ein Happy End! (js)