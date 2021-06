Essen: Mann vermisst! Polizei braucht deine Hilfe – hält der Senior sich etwa HIER auf?

Seit Montagmorgen wird in Essen ein älterer dementer Mann vermisst.

Essen. Seit Montagmorgen wird in Essen ein 73 Jahre alter Mann vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wolfgang G. ist dement und komplett orientierungslos. Der 73-Jährige wurde zuletzt gegen 11.30 Uhr in seinem Pflegeheim St. Augustinus an der Heidhauser Straße in Essen-Heidhausen gesehen. Danach verliert sich seine Spur.

Da der Vermisste besonders religiös ist, könnte er sich bevorzugt in Kirchen oder deren Umgebung aufhalten.

Weißt du, wo Wolfgang G. ist? Foto: Polizei Essen

So wird der Vermisste aus Essen beschrieben:

Der Senior ist etwa 1,70 Meter groß und 83 Kilogramm schwer.

Er hat graue Haare und eine Stirnglatze.

Der Senior trug zuletzt eine blaue Jeans, einen grauen Pullover und braune Sandalen.

Er hat eine auffällige Gangart.

Wenn du ihn gesehen hast oder weißt, wo der Vermisste sich aufhalten könnte, dann melde dich bei der Polizei in Essen unter 0201/829-0 oder dem Notruf 110. (js)