Essen: Nach bewaffnetem Raubüberfall auf Kiosk – Polizei schnappt Tatverdächtigen

Essen. In Essen ist es bereits im September zu einem bewaffneten Raubüberfall gekommen. Die Polizei fahndete öffentlich mit den Bildern einer Überwachungskamera nach dem Täter. Mit Erfolg: Nach etwa anderthalb Wochen konnte der Tatverdächtige ermittelt werden.

Der Überfall ereignete sich am Sonntag, 8. September, in einem Kiosk in Essen-Frohnhausen.

Essen: Mann überfällt Kiosk – Polizei schnappt Tatverdächtigen

Gegen 18.55 Uhr betrat der Täter den Laden auf der Kölner Straße. Plötzlich zog er eine Pistole und zwang den Angestellten, ihm das Bargeld der Kasse zu geben.

Zeugen sollten sich bei der Polizei melden

Mit der Beute floh er in Richtung Leipziger Straße. Mögliche Zeugen sollten sich bitte bei der Polizei melden. Am Donnerstag bedankte sich die Polizei für die Hinweise und nahm somit die Fahndung zurück. (db, js)