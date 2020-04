Essen: Mann schießt auf offener Straße auf Taxi – nach der Festnahme stellt er diese dreiste Frage

In Essen hat ein Mann auf ein Cocktail-Taxi geschossen.

Essen. Am Samstagabend schoss ein Mann auf offener Straße auf ein weißes Cocktail-Taxi. Die Polizei aus Essen befand sich zum Tatzeitpunkt in der Nähe und konnte den Vorfall beobachten. Als der Täter die Beamten erblickte, nahm er die Flucht in Richtung Serlostraße auf.

Bei seinem Fluchtversuch fiel ihm jedoch die Waffe zu Boden. Als er dann auf die auf die Motorhaube eines geparkten Autos sprang, nutzte die Polizei aus Essen die Gelegenheit den Mann zu fassen. Es gelang den Beamten den Täter unverletzt zu überwältigen.

Essen: Täter soll nach Longdrinks verlangt haben

Die Beamten stellten daraufhin die Waffe des Täters sicher. Nach polizeilichen Angaben handelte es sich dabei nicht um eine echte Pistole, sondern nur um eine Schreckschusswaffe. Später konnte die Polizei auch den Fahrer des weißen Cocktail-Taxi identifizieren. Er fuhr nach dem Vorfall zunächst einfach davon.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 35-jährige Schütze die Beschriftung des Fahrzeuges wohl zu wörtlich genommen haben könnte. Er soll außerdem nach Cocktails verlangt haben, die er vom Barkeeper allerdings nicht bekam. Daraufhin sei die Lage eskaliert.

–––––––––––––––

Weitere Themen aus Essen:

––––––––––––––––



Schütze mit dreister Frage an die Beamten

Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ließen die Beamten den Mann wieder frei. Nach seiner Festnahme schien der Schütze sehr besorgt um seine sichergestellte Waffe zu sein. Er fragte, ob er seine Pistole vor Silvester zurückbekäme, da er sich "ansonsten ja eine neue kaufen müsste", berichtete die Polizei irritiert.

Die Beamten ermitteln jetzt ob der 35-jährige Mann neben dem Waffengesetzt auch noch gegen weitere Gesetzte verstoßen hat. (kf