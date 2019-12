Essen: Mann niedergeschossen! Zeuge entdeckt schwerverletztes Opfer

In Essen wurde auf einen Mann geschossen.

In Essen ist am Donnerstagabend ein Mann niedergeschossen worden. Wie ein Sprecher der Polizei Essen mitteilte, wurde das Opfer durch einen Schuss schwer verletzt.

Ein Zeuge entdeckte den Mann gegen 18.50 Uhr in Essen-Borbeck in einem etwas außerhalb liegenden Industriegebiet in der Straße Schacht Neu-Cöln. Der Zeuge alarmierte sofort Polizei und Rettungsdienst.

Das Opfer kam mit der Schussverletzung ins Krankenhaus. Der Mann, zu dessen Identität es noch keine Informationen gibt, ist ansprechbar. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Polizei sichert derzeit in Essen-Borbeck Spuren rund um den Fundort des Schwerverletzten. Von einem Schützen fehlt jede Spur. (jg)