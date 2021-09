In Essen wurde eine Frau zum Opfer einer Messer-Attacke.

Essen: Mann sticht auf der Straße auf Mutter seines Kindes ein – Frau schwebt in Lebensgefahr

Essen. Heftige Messer-Attacke in Essen! Am Mittwochmorgen sahen Passanten die blutige Tat und alarmierten die Polizei.

Wie ein Polizeisprecher DER WESTEN mitteilte, stach ein Mann mehrfach auf eine Frau ein. Das Opfer aus Essen schwebt jetzt in Lebensgefahr!

Essen: Blutige Tat auf offener Straße! Mann sticht auf Frau ein

Nach ersten Informationen soll der 30-jährige Täter auf offener Straße wiederholt auf die gleichaltrige Frau eingestochen haben, die nach ersten Ermittlungen der Polizei mit dem Täter ein gemeinsames Kind habe. Der Vorfall ereignete sich auf der Röntgenstraße in Essen-Altendorf.

In Essen ging ein Mann auf die Mutter seines Kindes los. (Symbolbild) Foto: imago images/Tim Oelbermann

Anschließend sei der 30-jährige Mann auf einem Fahrrad vom Tatort geflohen.

Als Passanten gegen 08.02 Uhr die Polizei riefen hatte der Mann das Opfer bereits lebensgefährlich verletzt. Sie wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt und einer Essener Klinik zugeführt. Auch einige Passanten mussten aufgrund der Erlebnisse notärztlich betreut werden.

Essen: Hintergrund der Tat noch unklar

Der Tatort wurde abgesperrt und der Täter konnte bereits um 8.10 Uhr dank Hinweisen von Passanten festgenommen werden. Allerdings gab es noch keine Informationen zum Hintergrund der Tat. Weder die Verbindung zwischen den beiden noch der Grund für das „versuchte Tötungsdelikt“ seien bisher bekannt, teilte ein Pressesprecher der Essener Polizei mit.

Die Polizei Essen hat eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an.

Essen: Letzter Messer-Angriff nur wenige Tage her

Erst am Montag erlitt eine Frau in Essen-Schuir ein ähnliches Schicksal, als sie vom Ex-Freund ihrer Tochter mit einem Messer verletzt wurde. Alle Informationen über diesen Vorfall findest du >>>hier. (mbo)

