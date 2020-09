Essen: Mann macht Radtour – plötzlich steht er vor einem Rätsel

Essen. Das schöne Wetter der letzten Wochen hat sich hervorragend für eine schöne Fahrradtour durch Essen und Umgebung geeignet.

Das dachte sich auch Guido Jacobs, der eine Runde auf der Fahrradtrasse am Segerothpark in Essen drehte. Doch mitten auf seiner Tour macht er eine Entdeckung, die ihn plötzlich vor einem Rätsel stellte.

Essen: Mann macht Radtour, doch dieser Fund lässt ihn stutzig werden

Er entdeckt dort ein Gebilde aus Stahlbeton, rund zwei Meter hoch, 1,60 Meter breit, mit kleinen Gucklöchern im oberen Bereich und einer schweren Tür. Guido vermutet, dass es sich um eine Art Mini-Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg handeln könnte. Aber haben die in Deutschland nicht längst ausgedient?

Diesen Bunken hat Guido bei einer Radtour in Essen entdeckt Foto: Guido Jacobs

Das haben sie zum Glück – doch bei diesem wegen seiner Form sogenannten „Zuckerhut“ im Segerothpark handelt es sich um ein Überbleibsel, das 2013 am Ostrand des alten Werksgeländes der ehemaligen Krupp-Gussstahlfabrik entdeckt wurde, erklärt Stadtsprecherin Katharina Steffens.

Das steckt hinter dem Ein-Mann-Bunker im Segerothpark

Davon gab es während des Zweiten Weltkriegs vermutlich mehrere auf dem ehemaligen Krupp-Gelände. „Sie waren beispielsweise im Umfeld großer Produktionsstätten, von Verwaltungsgebäuden, oder an den Gleisen der Werksbahn aufgestellt worden.“

Heute ist der Bunker, den Guido auf seiner Radtour entdeckt hat, die einzige bekannte derartige Schutzanlage auf dem Werksgelände. Sie steht „für die vielen anderen, inzwischen verloren gegangen Zeugen dieser Art“, so Steffens.

Deswegen steht der Bunker gerade HIER

Das Werk und die Gleisanlagen sind vermutlich der Grund dafür, dass der „Zuckerhut“ gerade dort als Zufluchtsort und Beobachtungsposten bei Fliegerangriffen errichtet worden ist. In der Nähe hat es sonst keinen Schutzraum gegeben.

Mit zunehmender Kriegsdauer wurden jedoch immer weniger aufgestellt, weil sie bei den schwerer werdenden Bombenangriffen nicht genügend Sicherheit boten.

Ein-Mann-Bunker wird Baudenkmal

2013 stufte die Stadt das besondere kleine Bauwerk als Baudenkmal ein. Im Jahr 2017 rissen Unbekannte den schweren Bunker aus seiner Verankerung im Boden, die Stadt ließ ihn wenige Tage später wieder aufrichten.

„Heute ist das wertvolle Zeugnis der jüngeren Geschichte wieder am Ort zu sehen und steht am neu entstandenen Radwanderweg“, heißt es in einer Broschüre der Stadt Essen. Eben genau an der Stelle, wo auch Guido Zeuge dieser historischen Schutzzelle begegnet ist. (vh)