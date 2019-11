Essen: Mann geht zur Polizei und macht erschütterndes Geständnis – „Ich habe gerade...“

Ein Mann gestand einen Mord bei der Polizei in Essen.

Essen. „Ich habe gerade meine Frau getötet“: Mit diesen Worten soll sich ein Mann bei der Polizei Essen gestellt haben.

Der Ehemann des Opfers war nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur am Montagmorgen auf der Polizeiwache erschienen. Als die Beamten die Wohnung in der Margarethenhöhe in Essen erreichten, bewahrheitete sich das erschütternde Geständnis.

Essen: Mann tötet Ehefrau und gesteht die Tat der Polizei

Ein Sprecher sagte: „Die Kollegen sind zur Wohnanschrift gefahren und haben die Frau dort leblos aufgefunden.“

Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung der Todesursache werde die Leiche am Montag obduziert. In der laufenden Vernehmung habe der Mann noch nichts zu den Hintergründen gesagt.

Mann soll bereits älter gewesen sein

Zum Alter des Mannes und seiner Frau machte die Polizei zunächst keine konkreten Angaben. Es handele sich um „ältere Menschen“. (vh/mit dpa)