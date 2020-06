Essen: Mann geht mit Messer auf Vater der Ex los – wenig später liegen beide im Krankenhaus

In Essen kam es am Sonntag zu einem Messerangriff auf einen 68-Jährigen. (Symbolbild)

Essen. Schlimme Tat in Essen. Am Sonntagnachmittag ist ein 62-Jähriger mit einem Messer auf seine mutmaßliche Ex-Freundin und ihren 68-Jährigen Vater losgegangen.

Der 68-Jährige wurde dabei am Kopf verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das berichtete die „WAZ“

Essen: Messer Angriff wegen Beziehungs-Aus?

Auch am Montag liegen viele Umstände der Tat noch im Dunkeln. Hintergrund könnte jedoch ein mögliches Beziehungs-Aus sein.

Zur Mittagszeit war der 68-Jährige vor der Wohnung im Essener Stadtteil Freisenbruch aufgetaucht, in der er den Vater der Ex-Freundin antraf. Ob er dort Hauptmieter war und seine Tochter mit ihm dort lebte, ist bislang nicht bekannt.

Bei dem Streit der beiden Männer griff der 62-Jährige den Vater mit einem Messer an und fügte ihm leichte Verletzungen im Kopfbereich zu. Die Ex-Freundin war bei der Auseinandersetzung nicht zu gegen. Laut Polizei sei es noch nicht abschließend geklärt, ob der Messer-Angreifer es auf sie abgesehen hatte oder er auf der Suche nach ihr war. Darüber könne lediglich spekuliert werden.

Mann fügt sich wohl selbst schwere Verletzungen zu

Der 62-jährige mutmaßliche Täter wurde wenig später in der Wohnung an der Straße Immengarten festgenommen. An der Tür hatten die Beamten Beschädigungen entdeckt, die darauf deuteten, dass sich der Mann gewaltsamen Zutritt verschafft hatte. Als die Beamten den mutmaßlichen Angreifer in der Wohnung fanden, wies er mehrere Verletzungen auf.

Die Polizei geht laut „WAZ“ jedoch nicht davon aus, dass sie in Folge der Auseinandersetzung mit dem 62-Jährigen entstanden sind. Vielmehr soll sich der Mann die Verletzungen selbst zugefügt haben. Die Polizei sprach gegenüber DER WESTEN von schweren Verletzungen im Hals- und Kopfbereich. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wegen der Schwere seiner Verletzungen konnte der 62-Jährige bislang nicht vernommen werden. (dav)