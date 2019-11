In Essen ist ein Salat-Dieb ausgeflippt. (Symbolbild)

Essen: Mann flippt vor Salat-Theke in Supermarkt aus – als die Polizei ihn sieht, macht sie diese Entdeckung

Am Dienstagabend flippte ein 28- jähriger Mann vor der Salat-Theke eines Supermarktes in Essen aus. Ein Mitarbeiter ertappte ihn dabei, wie er sich an der Salat-Theke den Mund vollstopfte.

+++ Essen: Fremder befriedigt sich in U-Bahn – Kennst du den Mann? +++

Essen: Salat-Dieb auf frischer Tat ertappt

Als der Mann von einem Mitarbeiter darauf angesprochen wurde, kam es in der Filiale in Essen zu einer Rangelei. Dabei verletzte sich sogar eine weitere Person leicht.

------------------------------------

Top-News des Tages:

Royals: Endlich offiziell – Meghan Markle und Prinz Harry werden ...

Achtung, Rückruf! Brauerei warnt vor Bier, Cola und Co. – Lauge in Getränken

-------------------------------------

Die Mitarbeiter des Essener Supermarktes hatten große Mühe den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Er randalierte weiter und versuchte sogar einen der Beamten zu beißen. Der 28-Jährige war alkoholisiert und wurde gefesselt im Polizeiwagen zur Wache gefahren.

+++ Essen: Hubschrauber kreist über Friedhof – DAS ist der Grund +++

Mann ist kein Unbekannter

Wie sich rausstellte, ist der Randalierer ein polizeilich bekannter Gewalttäter, den nun ein neues Strafverfahren erwartet. Zum Ausnüchtern wurde er in eine Zelle im Polizeipräsidium gebracht. (mia)